Sarıkamış Şehitleri için yürüyorlar

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı, çok sayıda askerin Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında anma etkinlikleri ile anılıyor. 105 yıl önce Enver Paşa komutasındaki Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen 90 bin asker için 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' sloganıyla anma düzenleniyor.
Giriş Tarihi: 05.01.2020
11:55
Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
12:10
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