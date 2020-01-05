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Sarıkamış Şehitleri için yürüyorlar

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı, çok sayıda askerin Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında anma etkinlikleri ile anılıyor. 105 yıl önce komutasındaki Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit düşen 90 bin asker için ' Şehitleriyle Yürüyor' sloganıyla anma düzenleniyor.

Giriş Tarihi: 05.01.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 12:10
Sarıkamış Şehitleri için yürüyorlar

105 yıl sonra aynı ruhla genç yaşlı kadın erkek demeden şehitlerimizi anıyoruz. Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yürüyüş düzenleniyor.

Sarıkamış Şehitleri için yürüyorlar

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile 'nin birçok kentinden Sarıkamış'a akın eden her yaştan yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

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Sarıkamış Şehitleri için yürüyorlar

Kalabalık 1. Dünya Savaşı'nda komutasındaki Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla Sarıkamış Kızılçubuk'ta bir araya geldi.

Sarıkamış Şehitleri için yürüyorlar

Kalabalık, daha sonra harekat sırasında yoğun çatışmaların yaşandığı, birçok askerin çatışmada veya soğuğa yenik düşerek donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk zirvesine yürüdü.

Sarıkamış Şehitleri için yürüyorlar
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Sarıkamış Şehitleri için yürüyorlar
Sarıkamış Şehitleri için yürüyorlar
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