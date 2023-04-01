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Haberler Yaşam Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu! 1 Nisan 2023 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bugün hangi isimler var?
Giriş Tarihi: 01.04.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 16:23

Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu! 1 Nisan 2023 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bugün hangi isimler var?

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan programın 70. Bölümünde de birbirinden değerli şarkıcılar yer alacak. Her Cumartesi akşamı farklı bir konseptle ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler konukları 1 Nisan 2023 tarihi için araştırılmaya başlandı. Yayınlanan fragmana göre, sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği programda bu hafta "6 Şubat Depremi" anılarak çok özel şarkılar söylenecek Peki, 1 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu hafta kimler var? İşte o isimler…

Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu! 1 Nisan 2023 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bugün hangi isimler var?

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu hafta kimler var sorusu yanıt aramaya başladı. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen program, birbirinden ünlü konuklarıyla izleyicileri müziğe doyuruyor. 1 Nisan 2023 akşamı 70. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu. Peki Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bugün kimler var? İşte, 1 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları.

Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu! 1 Nisan 2023 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bugün hangi isimler var?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in 1 Nisan Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde "6 Şubat Depremi" anılarak çok özel şarkılar söylenecek.

1 Nisan Cumartesi akşamı 70. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları ise Kahtalı Mıçe, Latif Doğan ve Yudum oluyor.

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Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu! 1 Nisan 2023 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bugün hangi isimler var?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN?

Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta cumartesi günü Kanal D ekranlarında saat 20.00'de yayında oluyor.

Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu! 1 Nisan 2023 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bugün hangi isimler var?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI

Kahtalı Mıçe

Latif Doğan

Yudum

Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu! 1 Nisan 2023 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bugün hangi isimler var?
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