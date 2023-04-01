Haberler Yaşam Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu! 1 Nisan 2023 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bugün hangi isimler var?

Giriş Tarihi: 01.04.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 16:23

Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu! 1 Nisan 2023 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bugün hangi isimler var?

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan programın 70. Bölümünde de birbirinden değerli şarkıcılar yer alacak. Her Cumartesi akşamı farklı bir konseptle ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler konukları 1 Nisan 2023 tarihi için araştırılmaya başlandı. Yayınlanan fragmana göre, sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği programda bu hafta "6 Şubat Depremi" anılarak çok özel şarkılar söylenecek Peki, 1 Nisan 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu hafta kimler var? İşte o isimler…