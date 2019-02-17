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Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Giriş Tarihi: 17.02.2019 20:21 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 20:27
Satın aldığı tanktan servet çıktı!
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Satın aldığı tanktan servet çıktı!

İngiliz bir koleksiyoner, 'nda kullanılan Rus yapımı tankın yakıt deposunda 2 milyon euro değerinde altın buldu.

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Satın aldığı tanktan servet çıktı!

gazetesinin haberine göre, isimli İngiliz koleksiyoner, sırasında kullanılan tipi bir Rus yapımı tankı 30 bin sterline satın aldı.

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Tankı restore etmek isteyen İngiliz vatandaşı, yakıt deposuna baktığında gözlerine inanamadı.

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Tankın yakıt deposunda tam 2 milyon euro değerinde 25 kilo altın çıktı.

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

'nda kullanıldığı öğrenilen tipi tankın içine altınları Iraklı askerlerin koymuş olabileceği bildirildi.

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Öte yandan , her sabah iki oğlunu okula 17 tonluk askeri tank ile götürüyor.

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