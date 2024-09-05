Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti: Eyüp Öğretmen yaşam savaşını kaybetti!

Maruz kaldığı durumun ardından kendisine ulaşan gazetecilere konuşan Sağlık ise öğrencisine sahip çıkarak kendisini affettiğini söylemişti. Örnek davranışıyla büyük takdir toplayan Sağlık, kendisinin de hatası olabileceğini belirterek verdiği röportajda şöyle konuşmuştu: "Biz tabii büyüğüz ve eğitimciyiz. Bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış, evet öğretmene, mesleğe zedeleyici hareketler ama çocuk da bilinçli değil. Kendisini affettim.