Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
16:05
Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti: Eyüp Öğretmen yaşam savaşını kaybetti!
Ankara'da iki sene önce, ders anlattığı sırada öğrencisinin saygısız hareketlerine maruz kalan İngilizce öğretmeni 60 yaşındaki Eyüp Sağlık, davranışından dolayı tepkileri üzerine çeken öğrencisine "Bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Ben kendisini affettim. Bu bizim evladımız, atamayız" sözleri ile sahip çıkmıştı. Hoşgörülü bu davranışı ile yürekleri ısıtan Sağlık, üç ay önce 3. kattaki evinin balkonunda düşmesi sonucu ağır yaralanarak müşahedeye alınmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan emekli öğretmen bugün son yolcuğuna uğurlandı. İşte haberin detayları...