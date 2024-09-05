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Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 16:05

Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti: Eyüp Öğretmen yaşam savaşını kaybetti!

Ankara'da iki sene önce, ders anlattığı sırada öğrencisinin saygısız hareketlerine maruz kalan İngilizce öğretmeni 60 yaşındaki Eyüp Sağlık, davranışından dolayı tepkileri üzerine çeken öğrencisine "Bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Ben kendisini affettim. Bu bizim evladımız, atamayız" sözleri ile sahip çıkmıştı. Hoşgörülü bu davranışı ile yürekleri ısıtan Sağlık, üç ay önce 3. kattaki evinin balkonunda düşmesi sonucu ağır yaralanarak müşahedeye alınmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan emekli öğretmen bugün son yolcuğuna uğurlandı. İşte haberin detayları...

İHA
Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti: Eyüp Öğretmen yaşam savaşını kaybetti!

2022'nin Mart ayında, Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir özel okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 60 yaşındaki Eyüp Sağlık, sosyal medyada fenomen olmak isteyen bir öğrencisinin kendisine yönelik saygısız hareketlerine maruz kalmıştı. Başka bir öğrenci tarafından kayda alınan o anlar ise büyük tepki toplamış ve olay hakkında Ankara İl Milli Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti: Eyüp Öğretmen yaşam savaşını kaybetti!

"GEÇEN HAFTA DA KALBİ DURMUŞTU"

Olayla ilgili konuşan ağabey Ali Sağlık, "Kardeşim sabah uykulu halde balkon camını silerken ayağı kaydı ve üçüncü kattan düştü. Komşuların yardımı sayesinde ambulansla hastaneye götürüldü. 21 gün boyunca hastanede tedavi edildi.

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Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti: Eyüp Öğretmen yaşam savaşını kaybetti!

Maruz kaldığı durumun ardından kendisine ulaşan gazetecilere konuşan Sağlık ise öğrencisine sahip çıkarak kendisini affettiğini söylemişti. Örnek davranışıyla büyük takdir toplayan Sağlık, kendisinin de hatası olabileceğini belirterek verdiği röportajda şöyle konuşmuştu: "Biz tabii büyüğüz ve eğitimciyiz. Bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış, evet öğretmene, mesleğe zedeleyici hareketler ama çocuk da bilinçli değil. Kendisini affettim.

Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti: Eyüp Öğretmen yaşam savaşını kaybetti!

Onunla ve velisiyle de buluştum. Bu bizim evladımız, atamayız. Bu çocuğa ne yapması gerektiğini öğretememişiz. Kendi payıma söylüyorum, diğer meslektaşlarım için değil. Ben öğretememişim." Ayağının kayması sonucu balkondan düşerek ağır yaralanmıştı. Bu davranışın ardından tüm ülkede tanınan Sağlık, yaklaşık 3 ay önce evinin balkonunda temizlik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu 3'ncü kattan düşerek ağır yaralandı.

Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti: Eyüp Öğretmen yaşam savaşını kaybetti!

Ambulansla Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve tedavi altına alınan Sağlık'ın sol kolunun işlevini yitirdiği, akciğerinde sönme olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. Buradaki 3 haftalık tedavisinin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledilen ve bir süre daha tedavi gören Sağlık, durumunun sürekli kötüye gitmesi ve geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

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