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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları 14 Mayıs 2025 açıklandı! || Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: İşte kazandıran numaralar!
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 23:40

Sayısal Loto sonuçları 14 Mayıs 2025 açıklandı! || Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: İşte kazandıran numaralar!

14 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunlarının gündeminde. Haftanın ikinci çekilişiyle birlikte gözler yeniden ekrana çevrildi. 278 milyon 381 bin 720 TL'lik devreden ikramiye için canlı yayında ve noter eşliğinde gerçekleşen çekiliş sonrası kazandıran numaralar belli oluyor. İşte, 14 Mayıs 2025 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

Sayısal Loto sonuçları 14 Mayıs 2025 açıklandı! || Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: İşte kazandıran numaralar!

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi gerçekleştiriliyor. Üç gün arayla düzenlenen bu heyecan dolu çekilişin bugünkü turunda, devreden büyük ikramiye 278 milyon 381 bin 720 TL oldu. Şansını deneyen binlerce kişi, canlı yayında yapılan çekilişi Milli Piyango Online sistemi üzerinden anbean izledi. İşte, 14 Mayıs Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.

Sayısal Loto sonuçları 14 Mayıs 2025 açıklandı! || Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: İşte kazandıran numaralar!

14 MAYIS 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

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Sayısal Loto sonuçları 14 Mayıs 2025 açıklandı! || Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: İşte kazandıran numaralar!

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

Sayısal Loto sonuçları 14 Mayıs 2025 açıklandı! || Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: İşte kazandıran numaralar!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto sonuçları 14 Mayıs 2025 açıklandı! || Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: İşte kazandıran numaralar!

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.