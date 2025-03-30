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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları 30 Mart Pazar açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.03.2025 19:34 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 19:36

Sayısal Loto sonuçları 30 Mart Pazar açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 30 Mart 2025 tarihli çekiliş ile bilet sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. 6 kazandıran numara, joker ve süperstar Milli Piyango Online üzerinden öğreniliyor. Kazandıran numaraların doğru tahmin edilme miktarına göre ikramiye tutarı da değişiyor. İşte, Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 30 Mart Pazar açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı başında yerler alındı. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişte pazar çekilişi gündemdeki yerini aldı. Şanslı numaralar bir bir izleniyor. İşte, Sayısal Loto 30 Mart 2025 çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler...

Sayısal Loto sonuçları 30 Mart Pazar açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 30 MART 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto pazar çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 30 Mart saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:

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Sayısal Loto sonuçları 30 Mart Pazar açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İşte, Çılgın Sayısal Loto oyun kuralları:

Sayısal Loto sonuçları 30 Mart Pazar açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Sayısal Loto sonuçları 30 Mart Pazar açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.