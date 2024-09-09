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Giriş Tarihi: 09.09.2024 22:29 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 22:29

Sayısal Loto sonuçları 9 Eylül 2024 belli oldu: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları tıkla-öğren!

Haftanın ilk çılgın sayısal loto çekilişi bugün gerçekleşiyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen çekilişte kazandıran numaralar sorgulanıyor. Devreden büyük ikramiye 164.403.394 TL için çekiliş topları noter huzurunda dönüyor. İşte, 9 Eylül 2024 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Sayısal Loto sonuçları 9 Eylül 2024 belli oldu: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları tıkla-öğren!

Sayısal loto sonuçları 9 Eylül MP TV canlı yayınında belli oluyor. Sisal Şans ile haftanın ilk çekilişinde 6 şanslı numara talihlisine 164.403.394 TL kazandıracak. Milli Piyango Online adresinde çekiliş canlı olarak aktarılıyor. Bilet sahipleri kontrollerini yapmaya başladı. İşte, Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 9 Eylül 2024 belli oldu: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları tıkla-öğren!

9 EYLÜL 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

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Sayısal Loto sonuçları 9 Eylül 2024 belli oldu: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları tıkla-öğren!

ŞANLI NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN:

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI

Sayısal Loto sonuçları 9 Eylül 2024 belli oldu: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları tıkla-öğren!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto sonuçları 9 Eylül 2024 belli oldu: Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları tıkla-öğren!

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

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