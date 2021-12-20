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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 20 Aralık 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.12.2021 23:09 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 23:09

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 20 Aralık 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu severler Sayısal Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Bu haftaki çekilişte vatandaşlar 105 milyon 541 bin 929 TL ikramiye tutarının sahibi olmaya çalıştı. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu tutkunları 20 Kasım 2021 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 20 Aralık 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 20 Aralık 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları milyonların gündemine geliyor. Haftanın üç günü canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonuçları MPİ tarafından son dakika duyuruluyor. Bir önceki çekilişte şanslı rakamlar 2, 21, 24, 45, 83, 84, 58(joker) ve 35(SüperStar) olmuştu. Şimdi ise gözler 20 Aralık 2021 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak sorusunun yanıtına çevrildi. Haftanın üçüncü çekilişi bugün saat 21:30'da yapıldı. Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 20 Kasım 2021 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 20 Aralık 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapıldı. Sayısal Loto çekilişi, 20 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirildi ve sonuçlar açıklandı.

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Sayısal Loto çekilişinin sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de yer alıyor. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

20 Aralık Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaraları şöyle; 7-18-63-67-69-78 Joker 10 SüperStar 24 oldu.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 20 Aralık 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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