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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye
Giriş Tarihi: 18.05.2022 23:23 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 23:23

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen "Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. 66,3 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine katılmak için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon doldurmalarının ardından MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye sorgulama sayfası.

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye

"Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı yayında çekilen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyuruluyor. 66 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak oyunu oynayanlar MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (18 MAYIS)

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve 18 Mayıs MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası bilgileri şöyle;

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

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Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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