Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye

Giriş Tarihi: 18.05.2022 23:23 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 23:23

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen "Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. 66,3 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine katılmak için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon doldurmalarının ardından MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye sorgulama sayfası.