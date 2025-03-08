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Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Mart 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
18:23
Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı: 8 Mart 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Sayısal loto sonuçları 8 Mart 2025 21.30'da açıklanıyor. Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılan çekiliş, MP TV canlı yayınıyla noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Bugün yapılan haftanın son sayısal loto çekilişinde kazanan numaralar ekrana yansıtılıyor. Şans oyunu tutkunları bilet sorgulama ekranında kontrollerine hız kazandırdı. İşte, 8 Mart tarihli Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.