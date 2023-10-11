SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA! Milli Piyango Online 11 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama MPİ ekranı

Sayısal Loto sonuçları 11 Ekim 2023 aratılıyor. Haftada üç defa gerçekleştirilen çekilişlerin bu hafta ikincisi Çarşamba günü saat 21.30'da gerçekleşecek. Devreden büyük ikramiyenin 150.518.690 TL olduğu Sayısal Loto çekilişi sonrası şanslı sayılar belli olacak.. Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği şans oyununun çekilişi, MP TV canlı yayını üzerinden yayımlanacak. Milli Piyango Online üzerinden takip edilen sayısal loto sonuçları canlı yayın sonrası sahiplerine kavuşuyor. Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr ekranlarında erişime açılmış olacak. İşte 11 Ekim 2023 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı