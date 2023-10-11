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Haberler Yaşam SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA! Milli Piyango Online 11 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 11.10.2023 21:12 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 21:12

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA! Milli Piyango Online 11 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama MPİ ekranı

Sayısal Loto sonuçları 11 Ekim 2023 aratılıyor. Haftada üç defa gerçekleştirilen çekilişlerin bu hafta ikincisi Çarşamba günü saat 21.30'da gerçekleşecek. Devreden büyük ikramiyenin 150.518.690 TL olduğu Sayısal Loto çekilişi sonrası şanslı sayılar belli olacak.. Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği şans oyununun çekilişi, MP TV canlı yayını üzerinden yayımlanacak. Milli Piyango Online üzerinden takip edilen sayısal loto sonuçları canlı yayın sonrası sahiplerine kavuşuyor. Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr ekranlarında erişime açılmış olacak. İşte 11 Ekim 2023 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA! Milli Piyango Online 11 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama MPİ ekranı

Haftada üç gün noter huzurunda çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto bu akşam da Milli Piyango İdaresi huzurunda gerçekleşecek. Büyük ikramiye Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 150.518.690 TL olarak belirlendi. Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı, 21.30'dan sonra Milli Piyango Online ile sabah.com.tr üzerinden sorgulanabilir. İşte Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA! Milli Piyango Online 11 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama MPİ ekranı

11 EKİM 2023 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 11 Ekim 2023 Pazartesi akşamı saat 21.30 itibarıyla belli olacak.

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA! Milli Piyango Online 11 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama MPİ ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA! Milli Piyango Online 11 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama MPİ ekranı

SÜPER STAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA! Milli Piyango Online 11 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama MPİ ekranı

Çılgın Sayılsal Loto kuponu 6 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 3 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 9 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır

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