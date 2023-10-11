SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULA! Milli Piyango Online 11 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama MPİ ekranı

Haftada üç gün noter huzurunda çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto bu akşam da Milli Piyango İdaresi huzurunda gerçekleşecek. Büyük ikramiye Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 150.518.690 TL olarak belirlendi. Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı, 21.30'dan sonra Milli Piyango Online ile sabah.com.tr üzerinden sorgulanabilir. İşte Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar…