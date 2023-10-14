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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: 153 milyon TL sahibini bulacak! Milli Piyango Online 13 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 14.10.2023 20:10 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 20:10

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: 153 milyon TL sahibini bulacak! Milli Piyango Online 13 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

13 Ekim 2023 Sayısal Loto sonuçları şanslı sayılar belli oluyor. Her hafta üç defa yapılan sayısal çekimlerinin Pazartesi ve Çarşamba günkü kuraları belirli olurken, haftanın son çekilişi yapılacak. Devreden büyük ikramiye 153.300.044 TL olarak Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı sabah.com.tr üzerinden erişime açılacak. Milli Piyango Online üzerinden çekiliş canlı olarak izlenebilir. İşte 13 Ekim 2023 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: 153 milyon TL sahibini bulacak! Milli Piyango Online 13 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Haftada üç gün noter huzurunda çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto bu akşam da Milli Piyango İdaresi huzurunda gerçekleşecek. Büyük ikramiye Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 153.300.044 TL olarak belirlendi. Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı, 21.30'dan sonra Milli Piyango Online ile sabah.com.tr üzerinden sorgulanabilir. İşte Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar…

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: 153 milyon TL sahibini bulacak! Milli Piyango Online 13 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

13 EKİM 2023 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 13 Ekim 2023 Cumartesi akşamı saat 21.30 itibarıyla belli olacak.

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Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: 153 milyon TL sahibini bulacak! Milli Piyango Online 13 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: 153 milyon TL sahibini bulacak! Milli Piyango Online 13 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: 153 milyon TL sahibini bulacak! Milli Piyango Online 13 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER STAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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