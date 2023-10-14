Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: 153 milyon TL sahibini bulacak! Milli Piyango Online 13 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

13 Ekim 2023 Sayısal Loto sonuçları şanslı sayılar belli oluyor. Her hafta üç defa yapılan sayısal çekimlerinin Pazartesi ve Çarşamba günkü kuraları belirli olurken, haftanın son çekilişi yapılacak. Devreden büyük ikramiye 153.300.044 TL olarak Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı sabah.com.tr üzerinden erişime açılacak. Milli Piyango Online üzerinden çekiliş canlı olarak izlenebilir. İşte 13 Ekim 2023 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı