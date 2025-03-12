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SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 12 Mart 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı erişime açıldı!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
21:56
Çılgın Sayısal Loto 12 Mart 2025 sonuçları sorgulanıyor. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişin sonuçları Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü olmak üzere Milli Piyango online adresinden ilan ediliyor. Haftanın ilk çekilişinin geride kalmasının ardından, şansoyunuseverler ikinci çekiliş sonuçlarına odaklandı. İşte, 12 Mart 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula ekranı ve detayları...