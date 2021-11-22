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Haberler Yaşam Sazlıdere Barajı dereye döndü! Ürküten görüntü: Yüzde 20 ‘ye düştü
Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 11:23

Sazlıdere Barajı dereye döndü! Ürküten görüntü: Yüzde 20 ‘ye düştü

Sazlıdere'de ürküten görüntüler! Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'ye geriledi. Adeta dereye dönen baraj, drone ile görüntülendi.

İHA
Sazlıdere Barajı dereye döndü! Ürküten görüntü: Yüzde 20 ‘ye düştü

İstanbul'da bulunan barajlardaki su miktarı günden güne azalmaya devam ediyor.

Sazlıdere Barajı dereye döndü! Ürküten görüntü: Yüzde 20 ‘ye düştü

Arnavutköy'de bulunan İstanbul'un en büyük su kaynaklarından bir tanesi olan Sazlıdere Barajı da alarm veren barajlardan biri.

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Sazlıdere Barajı dereye döndü! Ürküten görüntü: Yüzde 20 ‘ye düştü

İSKİ verilerine göre Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 20.8'e düştü.

Sazlıdere Barajı dereye döndü! Ürküten görüntü: Yüzde 20 ‘ye düştü

Kuraklıkla karşı karşıya kalan ve adeta dereye dönen baraj, drone ile havadan görüntülendi.

Sazlıdere Barajı dereye döndü! Ürküten görüntü: Yüzde 20 ‘ye düştü

Görüntülerde, geçtiğimiz aylarda sular altında olan yerlerin kuruduğu ve aslında baraj olan kısımda hayvanların otladığı görüldü.

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