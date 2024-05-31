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Seçil Erzan: Ben size fon demedim! Arda Turan ve Emre Belözoğlu’yla…
Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
15:27
Bankacı Seçil Erzan, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Davada söz alan Erzan'ın avukatı, "Teftiş Kurulu'nda düzenlenen raporda fon demiyorsunuz. Sistem ve yüksek getirili eylem olarak yer almış. Şimdi neden fon diyorsunuz" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Banka yönetim kurulu üyesi Tanju Kaya, "Ben Seçil, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'yla konuştum. Raporu düzenleyen ben değilim" şeklinde cevap verdi. Seçil Erzan ise "Ben size fon demedim" dedi…