Seçil Erzan: Ben size fon demedim! Arda Turan ve Emre Belözoğlu’yla…

Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 29 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 305 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava kaldığı yerden görülmeye devam ediyor.