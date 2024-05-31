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Haberler Yaşam Seçil Erzan: Ben size fon demedim! Arda Turan ve Emre Belözoğlu’yla…
Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 15:27

Seçil Erzan: Ben size fon demedim! Arda Turan ve Emre Belözoğlu’yla…

Bankacı Seçil Erzan, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Davada söz alan Erzan'ın avukatı, "Teftiş Kurulu'nda düzenlenen raporda fon demiyorsunuz. Sistem ve yüksek getirili eylem olarak yer almış. Şimdi neden fon diyorsunuz" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Banka yönetim kurulu üyesi Tanju Kaya, "Ben Seçil, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'yla konuştum. Raporu düzenleyen ben değilim" şeklinde cevap verdi. Seçil Erzan ise "Ben size fon demedim" dedi…

Deniz YUSUFOĞLU
Seçil Erzan: Ben size fon demedim! Arda Turan ve Emre Belözoğlu’yla…

Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 29 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 305 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava kaldığı yerden görülmeye devam ediyor.

Seçil Erzan: Ben size fon demedim! Arda Turan ve Emre Belözoğlu’yla…

BANKA TANIKLARI DİNLENMEYE DEVAM EDİYOR
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getirildi. Tutuksuz sanıklar Nazlı Can, Asiye Öztürk, Hüseyin Eligül ve Atilla Yörük duruşmaya katıldı.

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Seçil Erzan: Ben size fon demedim! Arda Turan ve Emre Belözoğlu’yla…

BANKA YÖNETİM KURULU ÜYESİ 2 SAAT İFADE VERDİ
Davada banka yönetim kurulu üyesi Tanju Kaya yaklaşık 2 saat tanık olarak ifade verdi.

Seçil Erzan: Ben size fon demedim! Arda Turan ve Emre Belözoğlu’yla…

Seçil Erzan'ı 2019 yılında tanıdığını, bu olayların yaşanmasıyla birlikte toplamda 2 kez görüştüğünü belirten Kaya, 7 Nisan 2023'te Sermin Tekin'in kendisini arayarak şubeye gelen müşterilerin fona para yatırdıklarını, dolandırıldıklarını söylemesi üzerine durumdan haberdar olduğunu söyledi.

Seçil Erzan: Ben size fon demedim! Arda Turan ve Emre Belözoğlu’yla…

Kaya, "Hakan Bey'e haber verdim. Seçil'e ulaşamıyorduk. Sonrasında Seçil, Sermin'i aradı. Ses tonundan korkmuş olduğu anlaşılıyordu. Sermin, Çorlu'ya görüşmeye gitti" dedi.

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