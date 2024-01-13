Seçil Erzan davasında yeni detaylar! 13 saat boyunca masumum dedi: Parayı birinden aldım diğerine verdim!

KİMSE SAHİP ÇIKMADI

Ağlamaklı şekilde ifade veren Erzan, "Arabaları bir üst modele çıkıyordu. Tarlalar alıyorlardı. Gelirlerinin 3.5 katı kadar paralar kazanıyorlardı. Aldığım parayı 1 saat sonra başkası kapıyordu. Arda'ya da 'Para değerlendiriyorum' dedim. Kimseye fon demedim. MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder. Hapse girdiğimden beri kime ne para verildi çıkarmaya çalışıyorum. Kimse bana sahip çıkmadı. Parada asla gözüm yoktu. Bu söylediklerim belki bana zarar verecek ama ben söylüyorum, ben bankacıyım diye benle bu ilişkiyi kurdular. Kaya'ya ana paranı aldın, fazlasını isteme dedim. O bu kadar faiz istemese ben zaten çözecektim. Diğer herkes artıdaydı" dedi.

