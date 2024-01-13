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Haberler Yaşam Seçil Erzan davasında yeni detaylar! 13 saat boyunca masumum dedi: Parayı birinden aldım diğerine verdim!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 10:37

Seçil Erzan davasında yeni detaylar! 13 saat boyunca masumum dedi: Parayı birinden aldım diğerine verdim!

Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da olduğu 21 kişiyi özel fon vaadiyle milyonlarca dolar dolandırdı. Dün, bir kez daha hakim karşısına çıkan Seçil Erzan, 13 saat süren duruşma boyunca masum olduğunu anlattı. "Parayı birinden aldım diğerine verdim. O dönem iradem hiç yoktu" açıklamasını yaptı. Tehdit edildiği anlar hakkında ilk kez konuşan Erzan'ın sözleri şaşkınlık yarattı: Bana 10-15 tane senet imzalattılar. O videodaki sözleri zorla söylettiler

Deniz YUSUFOĞLU
Seçil Erzan davasında yeni detaylar! 13 saat boyunca masumum dedi: Parayı birinden aldım diğerine verdim!

Türkiye, özel fon vurgunu davasıyla sarsıldı. Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da olduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdı. Hakkında 252 yıl hapis cezası istenen Seçil Erzan, dün hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 13 saat süren duruşmada en savunma yapan Seçil Erzan'ın anlattıkları şaşkınlık yarattı.

Seçil Erzan davasında yeni detaylar! 13 saat boyunca masumum dedi: Parayı birinden aldım diğerine verdim!

Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Seçil Erzan, davaya eklenen üç ayrı iddianame nedeniyle ek savunma yaptı. Erzan, "Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder" şeklinde konuştu. Erzan için 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talebi istendi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci celse görülmeye başladı. Duruşmaya şikâyetçi Buse Terim Bahçekapılı, Volkan Bahçekapılı, Mert Zeydanlı, Terim Arıcan'ın bulunduğu bazı müştekiler katıldı. Hakkında zorla getirme kararı bulunan tanık Semih Kaya ise ifade vermek için adliyeye geldi.

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Seçil Erzan davasında yeni detaylar! 13 saat boyunca masumum dedi: Parayı birinden aldım diğerine verdim!

KİMSE SAHİP ÇIKMADI

Ağlamaklı şekilde ifade veren Erzan, "Arabaları bir üst modele çıkıyordu. Tarlalar alıyorlardı. Gelirlerinin 3.5 katı kadar paralar kazanıyorlardı. Aldığım parayı 1 saat sonra başkası kapıyordu. Arda'ya da 'Para değerlendiriyorum' dedim. Kimseye fon demedim. MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder. Hapse girdiğimden beri kime ne para verildi çıkarmaya çalışıyorum. Kimse bana sahip çıkmadı. Parada asla gözüm yoktu. Bu söylediklerim belki bana zarar verecek ama ben söylüyorum, ben bankacıyım diye benle bu ilişkiyi kurdular. Kaya'ya ana paranı aldın, fazlasını isteme dedim. O bu kadar faiz istemese ben zaten çözecektim. Diğer herkes artıdaydı" dedi.

Seçil Erzan davasında yeni detaylar! 13 saat boyunca masumum dedi: Parayı birinden aldım diğerine verdim!

İRADESİ ORTADAN KAYBOLDU

İradesinin olmadığını söyleyen Seçil Erzan, "Doğru olmayan şeyler yaptım. Parayı birinden aldım diğerine verdim, benim bunlara söyleyecek bir şeyim yok. Arda Turan 33 milyon bir kredi talep etmişti. Aynı gün kredi onaylandı ve ödemesi yapıldı. Bu kredi teminatsızdı. Normalde de bu kredi dövize çevrilemez ama aynı gün dövize çevrildi. Krediyi genel merkez onayladı" dedi.

Seçil Erzan davasında yeni detaylar! 13 saat boyunca masumum dedi: Parayı birinden aldım diğerine verdim!

TEHDİT EDİLDİĞİ ANLARI ANLATTI

Araba içerisinde tehdit edildiği anlara dair görüntüleri sorulan Erzan, "7 Nisan tarihiydi, işe gitmemiştim Çorlu'da babamın mezarına gitmiştim. Kapının önüne geldiğimde herkes beni bekliyordu. Ben içeri geçip su içmek istiyordum, kötüydüm. Lavaboya gitmek istiyordum. Bana bir şeyler imzalatmaya başladılar. O videoda söylediklerimi bana zorla söylettirdiler, ben o gün ölmek istedim. Annem içeriden 'evladıma bir şeyler yapıyorlar' diye bağırıyordu. Bana 10-15 tane senet imzalattırdılar, birilerini arattırıp küfrettirdiler bana. O gün kolum da morarmıştı" dedi.

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