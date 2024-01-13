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Seçil Erzan davasında yeni detaylar! 13 saat boyunca masumum dedi: Parayı birinden aldım diğerine verdim!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
10:37
Seçil Erzan davasında yeni detaylar! 13 saat boyunca masumum dedi: Parayı birinden aldım diğerine verdim!
Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da olduğu 21 kişiyi özel fon vaadiyle milyonlarca dolar dolandırdı. Dün, bir kez daha hakim karşısına çıkan Seçil Erzan, 13 saat süren duruşma boyunca masum olduğunu anlattı. "Parayı birinden aldım diğerine verdim. O dönem iradem hiç yoktu" açıklamasını yaptı. Tehdit edildiği anlar hakkında ilk kez konuşan Erzan'ın sözleri şaşkınlık yarattı: Bana 10-15 tane senet imzalattılar. O videodaki sözleri zorla söylettiler