Seçil Erzan’a sürpriz isimden 500 bin dolarlık dava şoku: Bir zamanlar canciğerlerdi!

"SEN NEREYE BEN ORAYA"

Seçil Erzan'ı 30 yıldır tanıdığını ve 500 bin dolar para verdiğini ileri süren zabıta memuru Hüseyin Ergül'ün WhatsApp konuşmalarında Erzan'a "Birlikte girdik, birlikte çıkarız. Sen nereye ben oraya.