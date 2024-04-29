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Haberler Yaşam Seçil Erzan’a sürpriz isimden 500 bin dolarlık dava şoku: Bir zamanlar canciğerlerdi!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 11:45

Seçil Erzan’a sürpriz isimden 500 bin dolarlık dava şoku: Bir zamanlar canciğerlerdi!

Seçil Erzan mağduru hem de işbirlikçisi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül'den yeni şaşırtan hamle. Para teslimatı yaptığı gerekçesiyle Seçil Erzan ile sanık koltuğunu paylaşan Eligül, 500 bin dolar kaptırdığını ileri sürüyordu. Eligül, işbirlikçisi Seçil Erzan'a ve bankaya kaptırdığı 500 bin doları kurtarmak için tazminat davası açtı.

Deniz YUSUFOĞLU
Seçil Erzan’a sürpriz isimden 500 bin dolarlık dava şoku: Bir zamanlar canciğerlerdi!

Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan banka şube müdürü Seçil Erzan'la, sanıklar arasında yer alan olay tarihlerinde Çorlu Belediyesi'nde Zabıta amiri Hüseyin Eligül'den yeni bir hamle geldi.

Seçil Erzan’a sürpriz isimden 500 bin dolarlık dava şoku: Bir zamanlar canciğerlerdi!

AYNI DOSYANIN SANIKLARI
Seçil Erzan hakkında hazırlanan iddianamede yer alan sanık Hüseyin Eligül'ün "Dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması talep ediliyordu.

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Seçil Erzan’a sürpriz isimden 500 bin dolarlık dava şoku: Bir zamanlar canciğerlerdi!

İddianamede, Erzan'ın yönlendirmesi sonucu müştekilerden İbrahim Kocabaldır'dan parayı teslim aldığı yer alıyordu. İddiaya göre Eligül, 2016 yılından itibaren Erzan'a para vermeye başladı. Seçil Erzan'dan aldığı parayla ev aldığını, Erzan'ın para istemesi üzerine evi sattığını ortaya çıkmıştı.

Seçil Erzan’a sürpriz isimden 500 bin dolarlık dava şoku: Bir zamanlar canciğerlerdi!

"SEN NEREYE BEN ORAYA"
Seçil Erzan'ı 30 yıldır tanıdığını ve 500 bin dolar para verdiğini ileri süren zabıta memuru Hüseyin Ergül'ün WhatsApp konuşmalarında Erzan'a "Birlikte girdik, birlikte çıkarız. Sen nereye ben oraya.

Seçil Erzan’a sürpriz isimden 500 bin dolarlık dava şoku: Bir zamanlar canciğerlerdi!

Bundan yana sıkıntı yok. Bir damla gözyaşına dünyayı değişmem ben" dediği de çok konuşulmuştu.

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