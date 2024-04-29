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Seçil Erzan’a sürpriz isimden 500 bin dolarlık dava şoku: Bir zamanlar canciğerlerdi!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
11:45
Seçil Erzan’a sürpriz isimden 500 bin dolarlık dava şoku: Bir zamanlar canciğerlerdi!
Seçil Erzan mağduru hem de işbirlikçisi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül'den yeni şaşırtan hamle. Para teslimatı yaptığı gerekçesiyle Seçil Erzan ile sanık koltuğunu paylaşan Eligül, 500 bin dolar kaptırdığını ileri sürüyordu. Eligül, işbirlikçisi Seçil Erzan'a ve bankaya kaptırdığı 500 bin doları kurtarmak için tazminat davası açtı.