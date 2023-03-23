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Giriş Tarihi: 23.03.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 15:04

SEÇİM ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kalırken en çok takip edilen gelişmelerden biri de seçim anket sonuçları verileri. Özellikle Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı gibi birçok detay merak ediliyor. Bu noktada ise "2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?" soruları yanıt aramaya başladı. İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. İşte son seçim anket sonuçları ve tüm detaylar.

SEÇİM ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

Seçim anket sonuçları için araştırmalar son günlerde hız kazandı. Peki son anketler ne gösteriyor? Hangi partinin oy oranı ne kadar? Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş merak edilen son anket sonuçlarını açıkladı. Bilindiği üzere seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına dair karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı ve resmi gazete üzerinden yayımlanarak duyuruldu. Tarihin netleşmesiyle Türkiye resmen seçim sürecine girmiş oldu. İşte seçim anket sonuçları son durum ve tüm bu detaylar.

SEÇİM ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40'I AŞTI!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

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SEÇİM ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

SEÇİM ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

AK PARTİ: YÜZDE 40,7

CHP: YÜZDE 23,1

HDP: YÜZDE 10, 8

MHP: YÜZDE 7.6

SEÇİM ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

İYİ PARTİ: YÜZDE 7

MEMLEKET PARTİSİ: YÜZDE 4,7

TİP: YÜZDE 1,9

YENİDEN REFAH: YÜZDE 1,4

DİĞER: 2,8

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