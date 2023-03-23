Haberler Yaşam SEÇİM ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?

Giriş Tarihi: 23.03.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 15:04

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kalırken en çok takip edilen gelişmelerden biri de seçim anket sonuçları verileri. Özellikle Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı gibi birçok detay merak ediliyor. Bu noktada ise "2023 Son seçim anket sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile hangi parti önde?" soruları yanıt aramaya başladı. İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. İşte son seçim anket sonuçları ve tüm detaylar.