Seçim anket sonuçları son durum: Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları nasıl, kim önde?

Türkiye Cumhurbaşkanını belirlemek için geri sayıma geçti. Partilerin oy oranlarına yönelik seçim anket sonuçları merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde GENAR Başkanı İhsan Aktaş yaptıkları son kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını paylaştı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 100 bin imza sınırını geçtiği için cumhurbaşkanlığı seçimi yarışında yer alacak. Peki Seçim anket sonuçları nasıl? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları nasıl, kim önde?