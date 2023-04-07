Seçim anket sonuçları son durum: Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları nasıl, kim önde?

Seçim anket sonuçları gündeme gelmeye devam ediyor. Seçime sayılı günler kala partilerin oy oranları merak ediliyor. 14 Mayıs tarihinde düzenlenecek seçimde hem 13. Cumhurbaşkanı hem de 28. Dönem Milletvekilleri seçilecek. Bu noktada Son seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları nasıl Sorusuna yanıt aranıyor. Peki Seçim anket sonuçları nasıl? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları nasıl, kim önde?