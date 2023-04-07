Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Seçim anket sonuçları son durum: Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları nasıl, kim önde?
Giriş Tarihi: 07.04.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 12:02

Seçim anket sonuçları son durum: Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları nasıl, kim önde?

Türkiye Cumhurbaşkanını belirlemek için geri sayıma geçti. Partilerin oy oranlarına yönelik seçim anket sonuçları merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde GENAR Başkanı İhsan Aktaş yaptıkları son kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını paylaştı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 100 bin imza sınırını geçtiği için cumhurbaşkanlığı seçimi yarışında yer alacak. Peki Seçim anket sonuçları nasıl? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları nasıl, kim önde?

Seçim anket sonuçları son durum: Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları nasıl, kim önde?

Seçim anket sonuçları gündeme gelmeye devam ediyor. Seçime sayılı günler kala partilerin oy oranları merak ediliyor. 14 Mayıs tarihinde düzenlenecek seçimde hem 13. Cumhurbaşkanı hem de 28. Dönem Milletvekilleri seçilecek. Bu noktada Son seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları nasıl Sorusuna yanıt aranıyor. Peki Seçim anket sonuçları nasıl? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları nasıl, kim önde?

Seçim anket sonuçları son durum: Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları nasıl, kim önde?

BAŞKAN ERDOĞAN: ANKETLERDE AÇIK ARA ÖNDEYİZ!

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan seçim anketlerini değerlendirdi:

Anketler manipülasyon aracı olarak kullanılabiliyor. Medyada dolaşıma sokulan rakamların gerçek olmadığını herkes bilsin. Şayet bu tür masa başı anketlere kalsa 21 yıldır her seçimi CHP kazanırdı. İşini hakkıyla yapan arket şirketlerini ise yakından takip ediyoruz.

Bize gelen anketlere göre Cumhur ittifakı olarak Meclis'te açık ara öndeyiz

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seçim anket sonuçları son durum: Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları nasıl, kim önde?

ALİ İHSAN YAVUZ: SON SEÇİM ANKETİNDE OYLARIN YÜZDE 53 OLDUĞUNU GÖRDÜK!

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 2023 genel seçimi anket sonuçları ile ilgili AHaber canlı yayınına konuk oldu.

Yavuz, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan için son seçim anketinde oyların yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Seçim anket sonuçları son durum: Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları nasıl, kim önde?

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

Seçim anket sonuçları son durum: Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları ile partilerin oy oranları nasıl, kim önde?

CHP'YE İYİ PARTİ DARBESİ!

GENAR başkanı Ali İhsan Aktaş 6'lı masa oluşurken CHP'nin oy oranının yüzde 26 seviyesinde İYİ Parti'nin ise yüzde 14 seviyesinde olduğunu aktardı.

Ancak o dönemde Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür etmesi oy oranını 12 buçuklara düşürdüğünü aktaran Aktaş, daha sonra oranın 13'leri bulduğunu aktardı.

"Masanın diğer 4 partisi olan Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti toplamda 7 puan oyları vardı. Bugün hepsinin 2 puan oyu var.

Şimdi bugünkü araştırmalardan baktığımızda CHP'nin oy oranı yüzde 23. Bir artış eğilimi var. 24 diyebiliriz.

İYİ Parti'nin oyu yüzde 7. Ancak 7'ye takılıp takılmadığından emin değiliz. 14'ten 7'ye düştü. Ancak zaten son haftalardaki araştırmamız 11'di. 11'den 7'ye düştü diyebiliriz."

SON DAKİKA