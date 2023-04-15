Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Seçim Anketi Sonuçları 2023 Nisan son dakika yayında! 14 Mayıs'a doğru partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte son seçim anket sonuçları güncel veriler
Giriş Tarihi: 15.04.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 09:20

Seçim Anketi Sonuçları 2023 Nisan son dakika yayında! 14 Mayıs'a doğru partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte son seçim anket sonuçları güncel veriler

14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Seçim anketi sonuçları 2023 Nisan ayı için de gündemde. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi yanı sıra 28. Dönem milletvekili adaylarının belli olacağı seçim öncesinde YSK ile aday listeleri paylaşıldı. Seçmenin kararında etkili olan listeler sonrası son seçim anket sonuçları son dakika araştırılıyor. Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti gibi partilerin oy oranları anket ile değerlendiriliyor. Peki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan arasında kim önde, kim kaç oy alıyor? İşte, Seçim anketi sonuçları 2023 Nisan verileri…

Seçim Anketi Sonuçları 2023 Nisan son dakika yayında! 14 Mayıs’a doğru partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte son seçim anket sonuçları güncel veriler

Son seçim anketi 2023 Nisan sonuçları araştırılıyor. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı seçim mesaisine başladı. 14 Mayıs 2023 tarihine sayılı günler kala seçmen "hangi adaya oy vereceksiniz" sorusunu yanıtlıyor. Seçim anketi sonuçları 2023 Nisan verileri ile güncel oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç sorularına yanıt aranıyor. Oy kullanma öncesinde Cumhurbaşkanlığı seçim vaatleri de kamuoyu ile paylaşılmaya başladı. İşte, seçim anket sonuçları son dakika verileri…

Seçim Anketi Sonuçları 2023 Nisan son dakika yayında! 14 Mayıs’a doğru partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte son seçim anket sonuçları güncel veriler

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ANKET SONUÇLARINDA ÇARPICI VERİLER!

Siyasal iletişimci Ferhat Murat, AREDA Araştırma tarafından 28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında 18 bin 478 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa hangi adaya oy veririsiniz?" sorusu yöneltildi ve ilk turda şu sonuçlar elde edildi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seçim Anketi Sonuçları 2023 Nisan son dakika yayında! 14 Mayıs’a doğru partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte son seçim anket sonuçları güncel veriler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50,6

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 41,8

Maharrem İnce yüzde 5,5

Sinan Oğan yüzde 2,1

Seçim Anketi Sonuçları 2023 Nisan son dakika yayında! 14 Mayıs’a doğru partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte son seçim anket sonuçları güncel veriler

BAŞKAN ERDOĞAN: ANKETLERDE AÇIK ARA ÖNDEYİZ!

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan seçim anketlerini değerlendirdi:

Anketler manipülasyon aracı olarak kullanılabiliyor. Medyada dolaşıma sokulan rakamların gerçek olmadığını herkes bilsin. Şayet bu tür masa başı anketlere kalsa 21 yıldır her seçimi CHP kazanırdı. İşini hakkıyla yapan arket şirketlerini ise yakından takip ediyoruz.

Bize gelen anketlere göre Cumhur ittifakı olarak Meclis'te açık ara öndeyiz

Seçim Anketi Sonuçları 2023 Nisan son dakika yayında! 14 Mayıs’a doğru partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte son seçim anket sonuçları güncel veriler

GENAR SEÇİM ANKET SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

SON DAKİKA