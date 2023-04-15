Seçim Anketi Sonuçları 2023 Nisan son dakika yayında! 14 Mayıs’a doğru partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte son seçim anket sonuçları güncel veriler

14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Seçim anketi sonuçları 2023 Nisan ayı için de gündemde. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi yanı sıra 28. Dönem milletvekili adaylarının belli olacağı seçim öncesinde YSK ile aday listeleri paylaşıldı. Seçmenin kararında etkili olan listeler sonrası son seçim anket sonuçları son dakika araştırılıyor. Ak Parti, MHP, CHP, İyi Parti gibi partilerin oy oranları anket ile değerlendiriliyor. Peki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan arasında kim önde, kim kaç oy alıyor? İşte, Seçim anketi sonuçları 2023 Nisan verileri…