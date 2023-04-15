Seçim Anketi Sonuçları 2023 Nisan son dakika yayında! 14 Mayıs’a doğru partilerin oy oranları nasıl, kim önde? İşte son seçim anket sonuçları güncel veriler

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ANKET SONUÇLARINDA ÇARPICI VERİLER!

Siyasal iletişimci Ferhat Murat, AREDA Araştırma tarafından 28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında 18 bin 478 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa hangi adaya oy veririsiniz?" sorusu yöneltildi ve ilk turda şu sonuçlar elde edildi: