SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA OY ORANLARI: Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? İşte güncel seçim anket sonuçları

Genel seçimler için geri sayım başladı. Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika takip edilmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın adaylık açıklamasından çok sonra 6'lı masadan aday krizlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Seçmen Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde, fark yüzde kaç, seçim ikinci tura kalır mı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Seçim anket sonuçları en son alınan veriler ile araştırılıyor. Partilerin oy oranları anket ile sorgulanmaya devam ediyor. İşte, seçim anketi sonuçları 2023 son dakika verileri…