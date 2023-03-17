SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA OY ORANLARI: Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? İşte güncel seçim anket sonuçları

"Depremden sonra devletin tüm kurumlarının büyük bir gayretle ve samimiyetle mücadele ettiğini düşünüyorum"

Evet katılıyorum %63,6

Hayır katılmıyorum %36,4

"AFAD öncülüğünde depremden etkilenen vatandaşlarımızın diğer şehirlere tahliye edilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?"

Olumlu buluyorum %83,6

Olumsuz buluyorum %16,4