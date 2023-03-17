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Haberler Yaşam SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA OY ORANLARI: Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? İşte güncel seçim anket sonuçları
Giriş Tarihi: 17.03.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 09:56

SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA OY ORANLARI: Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı önde? İşte güncel seçim anket sonuçları

Genel seçimler için geri sayım başladı. Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika takip edilmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın adaylık açıklamasından çok sonra 6'lı masadan aday krizlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Seçmen Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı önde, fark yüzde kaç, seçim ikinci tura kalır mı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Seçim anket sonuçları en son alınan veriler ile araştırılıyor. Partilerin oy oranları anket ile sorgulanmaya devam ediyor. İşte, seçim anketi sonuçları 2023 son dakika verileri…

SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA OY ORANLARI: Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? İşte güncel seçim anket sonuçları

Seçim anketi sonuçları nasıl sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla onaylanan 14 Mayıs tarihi öncesinde partilerin oy oranları araştırılıyor. Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı önde, kim kazanıyor, fark yüzde kaç gibi incelemeler seçmenin gündeminde. Son seçim anket sonuçları son dakika araştırılıyor. Çıkan krizlerin ardından adaylar belirlenirken seçmende yaşanan sürecin etkileri görüldü. İşte, güncel seçim anketi oy oranları 2023…

SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA OY ORANLARI: Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? İşte güncel seçim anket sonuçları

ANKETE DEPREMZEDELER DE KATILDI!

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Seçim sürecine giren Türkiye'de deprem felaketiyle ilişkili güven sorularının yöneltildiği ankete depremzedelerin de katıldığı aktarıldı. Aktaş 3 binden fazla seçmenle görüşüldüğünü aktardığı ankette iktidar, muhalefet, depremle mücadele, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ekseninde sorular yöneltildiğini belirtti ve sonucu duyurdu.

İşte İhsan Aktaş'ın detaylarını verdiği son anket çalışmasının sonuçları...

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SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA OY ORANLARI: Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? İşte güncel seçim anket sonuçları

SON ANKET SONUÇLARI

Yapılan son anketin Türkiye'nin farklı bölgelerinden 3 bin vatandaş arasında yapıldığını ifade ederken bu kişilere depremzedelerin de dahil edildiğinin altını çizdi.

SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA OY ORANLARI: Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? İşte güncel seçim anket sonuçları

"6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem, ülkemizin bugüne kadar gördüğüm büyük felakettir"

Evet katılıyorum %96,5
Hayır katılmıyorum %3,5

SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 SON DAKİKA OY ORANLARI: Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? İşte güncel seçim anket sonuçları

"Depremden sonra devletin tüm kurumlarının büyük bir gayretle ve samimiyetle mücadele ettiğini düşünüyorum"

Evet katılıyorum %63,6
Hayır katılmıyorum %36,4

"AFAD öncülüğünde depremden etkilenen vatandaşlarımızın diğer şehirlere tahliye edilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?"

Olumlu buluyorum %83,6
Olumsuz buluyorum %16,4

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