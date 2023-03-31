Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika yayında! Seçime 44 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için artık son bir buçuk ayın içerisine girildi. Tarihi gün öncesi seçim anket sonuçları son durum merak ediliyor. Kesin aday listesi 31 Mart tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlandı. Buna göre adaylıkları kesinleşen isimler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oldu. Partilerin oy oranları yapılan anketler sonucu ortaya çıkarken hangi adayın ne kadar oy potansiyeli olduğu merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş seçim anketi sonuçları son dakika verileri ile Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde sorusuna yanıt arıyor. Peki, son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde? İşte, tüm detaylar…