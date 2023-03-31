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Haberler Yaşam Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika yayında! Seçime 44 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?
Giriş Tarihi: 31.03.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 07:34

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika yayında! Seçime 44 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için artık son bir buçuk ayın içerisine girildi. Tarihi gün öncesi seçim anket sonuçları son durum merak ediliyor. Kesin aday listesi 31 Mart tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlandı. Buna göre adaylıkları kesinleşen isimler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oldu. Partilerin oy oranları yapılan anketler sonucu ortaya çıkarken hangi adayın ne kadar oy potansiyeli olduğu merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş seçim anketi sonuçları son dakika verileri ile Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı önde sorusuna yanıt arıyor. Peki, son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde? İşte, tüm detaylar…

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika yayında! Seçime 44 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

Seçim anket sonuçları son durum seçime sayılı günler kala yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonlarca seçmen, 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gidecek. Cumhurbaşkanı adayı oy oranları için araştırmalar başladı. Halkın nabzının tutulduğu seçim anketi sonuçları son dakika verileri ile partilerin oy potansiyeli belli oldu. Tarihi güne sayılı günler kala partilerin toplam seçim gücü ortaya çıkmaya başladı. Peki, 2023 son dakika seçim anket sonuçları nasıl, kim önde? İşte, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki oy farkı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika yayında! Seçime 44 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

ALİ İHSAN YAVUZ: SON SEÇİM ANKETİNDE OYLARIN YÜZDE 53 OLDUĞUNU GÖRDÜK!

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 2023 genel seçimi anket sonuçları ile ilgili AHaber canlı yayınına konuk oldu.

Yavuz, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan için son seçim anketinde oyların yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika yayında! Seçime 44 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika yayında! Seçime 44 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika yayında! Seçime 44 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

AK PARTİ: YÜZDE 40,7

CHP: YÜZDE 23,1

HDP: YÜZDE 10, 8

MHP: YÜZDE 7.6

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