Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika yayında! Seçime 44 gün kala partilerin oy oranları ortaya çıktı! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

Seçim anket sonuçları son durum seçime sayılı günler kala yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonlarca seçmen, 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gidecek. Cumhurbaşkanı adayı oy oranları için araştırmalar başladı. Halkın nabzının tutulduğu seçim anketi sonuçları son dakika verileri ile partilerin oy potansiyeli belli oldu. Tarihi güne sayılı günler kala partilerin toplam seçim gücü ortaya çıkmaya başladı. Peki, 2023 son dakika seçim anket sonuçları nasıl, kim önde? İşte, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki oy farkı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.