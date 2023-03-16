Haberler Yaşam Seçim Anketi Sonuçları Son Dakika 2023: Son seçim anket sonuçları oy oranları ile hangi parti önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı?

Giriş Tarihi: 16.03.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 12:00

Türkiye genel seçimleri için milyonlar 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor. Cumhurbaşkanı adayları netlik kazanırken seçim anketi sonuçları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kala seçmenin kararı az çok belli olmaya başladı. Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde, fark yüzde kaç, oy oranları nasıl şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. En son seçim anket sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Seçim sonuçlarına ışık tutan anketlerle partiler de oy potansiyellerini öğrenebiliyor. Peki, 2023 güncel seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte, ittifakların oy oranları son durum...