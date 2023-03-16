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Haberler Yaşam Seçim Anketi Sonuçları Son Dakika 2023: Son seçim anket sonuçları oy oranları ile hangi parti önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı?
Giriş Tarihi: 16.03.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 12:00

Seçim Anketi Sonuçları Son Dakika 2023: Son seçim anket sonuçları oy oranları ile hangi parti önde, Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı?

Türkiye genel seçimleri için milyonlar 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor. Cumhurbaşkanı adayları netlik kazanırken seçim anketi sonuçları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kala seçmenin kararı az çok belli olmaya başladı. Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı önde, fark yüzde kaç, oy oranları nasıl şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. En son seçim anket sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Seçim sonuçlarına ışık tutan anketlerle partiler de oy potansiyellerini öğrenebiliyor. Peki, 2023 güncel seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde? İşte, ittifakların oy oranları son durum...

Seçim Anketi Sonuçları Son Dakika 2023: Son seçim anket sonuçları oy oranları ile hangi parti önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı?

Seçim anketi sonuçları 2023 son zamanlarda yakından takip edilen konuların başında geliyor. Seçim tarihi Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak netlik kazandı. Milyonlarca vatandaş, 2023 Türkiye Genel Seçimleri ile 13. Cumhurbaşkanını seçmek için 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa gidecek. Bu noktada Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları araştırmaları hız kazandı. Son seçim anket sonuçları ile hangi parti önde, fark yüzde kaç şeklindeki sorular yanıt buluyor. Peki, güncel seçim anketi oy oranları nasıl, kim önde? İşte, ayrıntılı bilgiler.

Seçim Anketi Sonuçları Son Dakika 2023: Son seçim anket sonuçları oy oranları ile hangi parti önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı?

DEPREMZEDELER DE KATILDI!

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Seçim sürecine giren Türkiye'de deprem felaketiyle ilişkili güven sorularının yöneltildiği ankete depremzedelerin de katıldığı aktarıldı. Aktaş 3 binden fazla seçmenle görüşüldüğünü aktardığı ankette iktidar, muhalefet, depremle mücadele, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ekseninde sorular yöneltildiğini belirtti ve sonucu duyurdu.

İşte İhsan Aktaş'ın detaylarını verdiği son anket çalışmasının sonuçları...

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Seçim Anketi Sonuçları Son Dakika 2023: Son seçim anket sonuçları oy oranları ile hangi parti önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı?

SON ANKET SONUÇLARI

Yapılan son anketin Türkiye'nin farklı bölgelerinden 3 bin vatandaş arasında yapıldığını ifade ederken bu kişilere depremzedelerin de dahil edildiğinin altını çizdi.

Seçim Anketi Sonuçları Son Dakika 2023: Son seçim anket sonuçları oy oranları ile hangi parti önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı?

"6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem, ülkemizin bugüne kadar gördüğüm büyük felakettir"

Evet katılıyorum %96,5
Hayır katılmıyorum %3,5

Seçim Anketi Sonuçları Son Dakika 2023: Son seçim anket sonuçları oy oranları ile hangi parti önde, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı?

"Depremden sonra devletin tüm kurumlarının büyük bir gayretle ve samimiyetle mücadele ettiğini düşünüyorum"

Evet katılıyorum %63,6
Hayır katılmıyorum %36,4

"AFAD öncülüğünde depremden etkilenen vatandaşlarımızın diğer şehirlere tahliye edilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?"

Olumlu buluyorum %83,6
Olumsuz buluyorum %16,4

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