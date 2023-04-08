Haberler Yaşam SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Nisan ayı SED yardımı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 08.04.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 11:50

SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Nisan ayı SED yardımı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmakta olan SED yardımı ödemeleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Çocukların korunması ve desteklenmesine yönelik olan bu ödenekle ilgili olarak Nisan ayının ortalarına doğru "SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sosyal Ve Ekonomik Destek yardımının her ay belirlenen tarihlerde kişilerin hesaplarına yatırıldığı biliniyor. Peki, Nisan ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...