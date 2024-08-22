Seda Sayan’ın programı neden ekranlarda yok? Sabahı Sultanı Seda Sayan programı yayından kalktı mı?

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN PROGRAMI BİTTİ Mİ?

Sabahın Sultanı Seda Sayan programının Star TV'nin yayın akışında olmamasına ilişkin konuyla ilgili şu an için Star TV ya da Seda Sayan cephesinden programın tamamen sona erdiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.