Giriş Tarihi: 22.08.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
13:29
Seda Sayan’ın programı neden ekranlarda yok? Sabahı Sultanı Seda Sayan programı yayından kalktı mı?
61 yaşındaki şarkıcı, sunucu Seda Sayan uzun yıllardır televizyonlarda gündüz kuşağı programlarıyla gündeme geliyordu. Sunuculuğunu üstlendiği Sabahın Sultanı Seda Sayan isimli program izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Gündüz kuşağında yayınlana bu yapım bu hafta Star TV'nin yayın akışında yer almadı. Programı sıkı takip eden izleyiciler programın neden yayınlanmadığını öğrenmek için arama motorlarında konuyla ilişkin araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki Seda Sayan'ın programı neden ekranlarda yok? Sabahı Sultanı Seda Sayan programı yayından kalktı mı?