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Haberler Yaşam Sedat Ocakçı milyarlarca liralık vurgun yapmıştı: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 12:14

Sedat Ocakçı milyarlarca liralık vurgun yapmıştı: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!

İzmir'de Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı, kripto para üzerinden para kazanma vaadiyle binlerce insanı kandırdı. Topladığı 5.1 milyar TL ile kayıplara karıştı. Eşi Sevilay Ocakçı ile birlikte Adana'da saklandıkları evde yakalandı. TSK'dan FETÖ nedeniyle ihraç edildiği ortaya çıkan Sedat Ocakçı ifadesinde masum olduğunu anlattı. "Parayı yeğenim soğuk cüzdanla kaçırdı" savunması yaptı. Türkiye'nin konuştuğu vurgunda çarpıcı bir gelişme yaşandı: 27'si birden…

Ceyhan TORLAK
Sedat Ocakçı milyarlarca liralık vurgun yapmıştı: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!

Türkiye, İzmir'de yaşanan dolandırıcılıkla sarsıldı. Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı, kripto para üzerinden para kazanmayı vadederek ve Yozgat'ta drone fabrikası kuracağını söyleyerek binlerce kişiyi dolandırdı. Topladığı 5.1 milyar TL ile kayıplara karıştı. Mağdurların şikayeti üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında şoke eden detaylara ulaşıldı.

Sedat Ocakçı milyarlarca liralık vurgun yapmıştı: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, Ocakçı Holding binasında da arama çalışmaları yapıldı. Sedat Ocakçı ile eşi Sevilay Ocakçı, Adana'da saklandıkları evde yakalandı.

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Sedat Ocakçı milyarlarca liralık vurgun yapmıştı: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!

Ocakçı çiftinin de aralarında bulunduğu 32 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Örgütün elebaşılığını yaptıkları öne sürülen Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında olduğu 27 şüpheli tutuklandı.

Sedat Ocakçı milyarlarca liralık vurgun yapmıştı: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!

KAR PAYI VAADİYLE 2 MİLYAR TL TOPLAMIŞ!

İfadesinde suçlamaları reddeden Sedat Ocakçı, dolandırıcılık yapmadığını, holding ve iştirakleri aracılığıyla kâr payı dağıtma vaadiyle 2 milyar 123 milyon lira topladığını anlattı. Geriye kalan 3 milyar liranın ise holdinge ait olduğunu açıkladı.

Sedat Ocakçı milyarlarca liralık vurgun yapmıştı: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!

5.1 MİLYAR TL'Yİ YEĞEN KAÇIRMIŞ!

İfadesinde, 5 milyar 123 milyon lira değerindeki dijital paranın bulunduğu soğuk cüzdanın, holding bünyesinde siber güvenlik müdürü olarak çalışan yeğeni S.H. tarafından yurt dışına kaçırıldığını iddia eden Ocakçı "Ben de mağdurum" savunması yaptı.

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