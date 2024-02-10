Sedat Ocakçı milyarlarca liralık vurgun yapmıştı: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!

5.1 MİLYAR TL'Yİ YEĞEN KAÇIRMIŞ!

İfadesinde, 5 milyar 123 milyon lira değerindeki dijital paranın bulunduğu soğuk cüzdanın, holding bünyesinde siber güvenlik müdürü olarak çalışan yeğeni S.H. tarafından yurt dışına kaçırıldığını iddia eden Ocakçı "Ben de mağdurum" savunması yaptı.