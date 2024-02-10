Haberler
Yaşam
Sedat Ocakçı milyarlarca liralık vurgun yapmıştı: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
12:14
Sedat Ocakçı milyarlarca liralık vurgun yapmıştı: Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı gelişme!
İzmir'de Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı, kripto para üzerinden para kazanma vaadiyle binlerce insanı kandırdı. Topladığı 5.1 milyar TL ile kayıplara karıştı. Eşi Sevilay Ocakçı ile birlikte Adana'da saklandıkları evde yakalandı. TSK'dan FETÖ nedeniyle ihraç edildiği ortaya çıkan Sedat Ocakçı ifadesinde masum olduğunu anlattı. "Parayı yeğenim soğuk cüzdanla kaçırdı" savunması yaptı. Türkiye'nin konuştuğu vurgunda çarpıcı bir gelişme yaşandı: 27'si birden…