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Sedef Güler cinayeti: Katiller en önemli delilleri evde unutmuş!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
15:23
Sedef Güler cinayeti: Katiller en önemli delilleri evde unutmuş!
İstanbul Büyükçekmece'de cesedi halıya sarılı şekilde bulunan Sedef Güler cinayetiyle ilgili yeni bir detaya ulaşıldı. Cesedin sarılı olduğu halıdaki temizlik şirketine ait etiketten yola çıkan polis ekipleri, Beylikdüzü'ndeki bir eve ulaşmıştı. Evin halısının evde olmadığı anlaşılmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin, en önemli delilleri de evde unuttukları ortaya çıktı. İşte o evde bulunan deliller...