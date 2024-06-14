Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sedef Güler cinayeti: Katiller en önemli delilleri evde unutmuş!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 15:23 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 15:23

Sedef Güler cinayeti: Katiller en önemli delilleri evde unutmuş!

İstanbul Büyükçekmece'de cesedi halıya sarılı şekilde bulunan Sedef Güler cinayetiyle ilgili yeni bir detaya ulaşıldı. Cesedin sarılı olduğu halıdaki temizlik şirketine ait etiketten yola çıkan polis ekipleri, Beylikdüzü'ndeki bir eve ulaşmıştı. Evin halısının evde olmadığı anlaşılmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin, en önemli delilleri de evde unuttukları ortaya çıktı. İşte o evde bulunan deliller...

Yunus Emre KAVAK
Sedef Güler cinayeti: Katiller en önemli delilleri evde unutmuş!

İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz hafta balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede; Genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını ve 10 kilogramlık bir ağırlık takıldığını tespit etmişti.

Sedef Güler cinayeti: Katiller en önemli delilleri evde unutmuş!

Polis yaptığı inceleme sonucu cesedin parmak izi kayıtlarından Sedef Güler adlı genç kadına ait olduğunu tespit etmişti. Halı üzerindeki etiketten halının Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir adresten alındığını belirleyen cinayet polisi önce emlakçı Zafer B'ye ulaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sedef Güler cinayeti: Katiller en önemli delilleri evde unutmuş!

Zafer B'nin verdiği bilgiye göre, daire bir ay önce Fırat B. adlı birine kiralık olarak verilmişti. Adrese giden polis ekipleri, evde kimseyi bulamadı. İçeri giren polis ekipleri, olayın kilit delilleriyle karşılaştı.

Sedef Güler cinayeti: Katiller en önemli delilleri evde unutmuş!

ÇANTASINI, KİMLİĞİNİ, BANKA KARTLARINI VE EŞYALARINI UNUTMUŞLAR
Evde halı yoktu. Ve evde Sedef Güler'in çantasını buldu. İçinde ise kimlik kartı, banka kartları ve özel eşyalar bulunuyordu. Bu, polis için çok önemliydi. Ayrıca evde ceset için daha önce hazırlık yapılmış boş valizde bulundu.

Sedef Güler cinayeti: Katiller en önemli delilleri evde unutmuş!

EVDE DNA BULGULARI BULUNDU
Evde yapılan Luminol çalışmada ise genç kıza ait DNA bulguları bulundu. Filmleri aratmayan bir çalışmayla kısa sürede delilleri toplayan polis ekipleri, Bayrampaşa'da olduğu belirlenen 53 yaşındaki Fırat B'yi gözaltına aldı.

SON DAKİKA