Sedef Güler cinayeti: Katiller en önemli delilleri evde unutmuş!

ÇANTASINI, KİMLİĞİNİ, BANKA KARTLARINI VE EŞYALARINI UNUTMUŞLAR

Evde halı yoktu. Ve evde Sedef Güler'in çantasını buldu. İçinde ise kimlik kartı, banka kartları ve özel eşyalar bulunuyordu. Bu, polis için çok önemliydi. Ayrıca evde ceset için daha önce hazırlık yapılmış boş valizde bulundu.