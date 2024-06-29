Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Seğmen Gıda (SEGMN) BIST işlem tarihi: Seğmen Kardeşler halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 29.06.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 16:16

Seğmen Gıda (SEGMN) BIST işlem tarihi: Seğmen Kardeşler halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Seğmen Kardeşler halka arz sonuçları araştırılıyor. 26-27-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. Hal böyle olunca vatandaşlar, "Seğmen Gıda (SEGMN) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramak için arama motorlarına yöneldi. İşte Seğmen Kardeşler BİST işlem tarihi hakkında son gelişmeler.

Seğmen Gıda SEGMN BIST işlem tarihi: Seğmen Kardeşler halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Seğmen Kardeşler halka arz sonuçları gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere3 0,00 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı ve 26-27-28 Haziran 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz odu. Peki,Seğmen Gıda (SEGMN) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar.

Seğmen Gıda SEGMN BIST işlem tarihi: Seğmen Kardeşler halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

SEĞMEN KARDEŞLER HALKA ARZ OLDU!

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 26-27-28 Haziran 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz odu.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket SEGMN borsa kodu ile işlem görecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seğmen Gıda SEGMN BIST işlem tarihi: Seğmen Kardeşler halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM HİSSE FİYATI NE KADAR?

Seğmen Kardeşler Gıda 30,00 TL fiyatıyla halka arz edildi.

Seğmen Gıda SEGMN BIST işlem tarihi: Seğmen Kardeşler halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

SEĞMEN KARDEŞLER HALKA ARZ KAÇ LOT DAĞITACAK?

Halka arz büyüklüğü 1,7 Milyar TL olarak belirlenen Seğmen Kardeşler halka arzı toplamda 59,000,000 lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı ise şu şekilde;

- 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (1140 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (840 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (660 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (540 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (480 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (420 TL).

- 3.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (360 TL).

- 3.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (330 TL).

Seğmen Gıda SEGMN BIST işlem tarihi: Seğmen Kardeşler halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Seğmen Kardeşler Gıda halka arzı katılım endeksine uygun olarak gerçekleşecek.

SON DAKİKA