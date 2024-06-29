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Seğmen Gıda (SEGMN) BIST işlem tarihi: Seğmen Kardeşler halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 29.06.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
16:16
Seğmen Gıda (SEGMN) BIST işlem tarihi: Seğmen Kardeşler halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
Seğmen Kardeşler halka arz sonuçları araştırılıyor. 26-27-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. Hal böyle olunca vatandaşlar, "Seğmen Gıda (SEGMN) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramak için arama motorlarına yöneldi. İşte Seğmen Kardeşler BİST işlem tarihi hakkında son gelişmeler.