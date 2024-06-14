Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz tarihi! Seğmen Kardeşler halka arz talep toplama ne zaman?

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında halka arz takviminde yer alan yeni şirket, ilgililer tarafından araştırılıyor. Lot bilgisi, hisse fiyatı, büyüklüğü, hangi bankalarda olacağı yakından takip ediliyor. Peki,Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz ne zaman, talep toplama tarihi ne, kaç lot verir?