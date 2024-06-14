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Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz tarihi! Seğmen Kardeşler halka arz talep toplama ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
11:38
Halka arz takvimi ile birlikte en sonHoroz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. ve Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. halka arz olmuş ve talep toplama işlemlerini tamamlamıştı. Şimdi ise Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile yeni bir halka arz haberi geldi Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz haberini duyurdu. Peki, Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot veririr? Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj hangi bankalarda var?