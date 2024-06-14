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Haberler Yaşam Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz tarihi! Seğmen Kardeşler halka arz talep toplama ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 11:38

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz tarihi! Seğmen Kardeşler halka arz talep toplama ne zaman?

Halka arz takvimi ile birlikte en sonHoroz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. ve Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. halka arz olmuş ve talep toplama işlemlerini tamamlamıştı. Şimdi ise Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile yeni bir halka arz haberi geldi Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz haberini duyurdu. Peki, Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot veririr? Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj hangi bankalarda var?

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz tarihi! Seğmen Kardeşler halka arz talep toplama ne zaman?

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında halka arz takviminde yer alan yeni şirket, ilgililer tarafından araştırılıyor. Lot bilgisi, hisse fiyatı, büyüklüğü, hangi bankalarda olacağı yakından takip ediliyor. Peki,Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz ne zaman, talep toplama tarihi ne, kaç lot verir?

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz tarihi! Seğmen Kardeşler halka arz talep toplama ne zaman?

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM HİSSE FİYATI NE KADAR?

Firmanın hisse fiyatı 30 TL olarak belirlendi.

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Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz tarihi! Seğmen Kardeşler halka arz talep toplama ne zaman?

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM KAÇ LOT DAĞITACAK?

Firma toplamda 59 milyon lot dağıtacak. Henüz olası lot dağıtımı açıklanmadı.

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz tarihi! Seğmen Kardeşler halka arz talep toplama ne zaman?

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Firmanın henüz talep toplama tarihi ve BIST'te işlem görme tarihi açıklanmadı.

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz tarihi! Seğmen Kardeşler halka arz talep toplama ne zaman?

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM FON KULLANIMI

Şirketin halka arzdan elde ettiği fonu nasıl kullanacağı henüz bilinmiyor.

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