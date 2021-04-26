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Giriş Tarihi: 25.04.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 09:00

Şehirler arası yolculuk yasağı günleri ve saatleri: Uçakla, otobüsle ve özel araçla şehirler arası seyahat edilebilir mi, yol izin belgesi gerekiyor mu?

, kısmi kapanma sürecinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Artan vaka sayısının ardından şehirler arası yolculuğa kısıtlama getirilmiş ve zorunlu haller dışında şehirler arası yolculuğu yasağı koyulmuştu. Bu noktada, şehirer arası yasak kalktı mı, ne zaman bitecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Öte yandan, uçakla, otobüsle ve özel araça şehirler arası yolculuk yapılabilir mi konusu da İçişleri Bakanlığının açıklamasıyla netlik kazandı. İçişleri'nin açıklamasında, şehirler arası yolculuk yasağının detayları paylaşıldı. İşte, şehirler arası saatleri ve diğer bilgiler

Şehirler arası yolculuk yasağı günleri ve saatleri: Uçakla, otobüsle ve özel araçla şehirler arası seyahat edilebilir mi, yol izin belgesi gerekiyor mu?

Hafta sonu ve hafta içi şehirler arası yolculuk yasağının detayları merak ediliyor. Bilindiği gibi, iki haftalık kısmi kapanma sürecinde, artan vaka saysınının akabinde getirilmişti. Zorunlu haller dışında şehirler arası seyahat kısıtlandı. Bu doğrultuda, şehirler arası yolculuk yasağı ne zaman bitecek sorusu araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından şehirler arası seyahat yasağının detaylarının açıklandığı bir genelge paylaşıldı. Genelgede, uçakla, otobüsle, trenle, gemiyle ve özel araçla şehirler arası seyahat edilebilir mi, seyahat izin belgesi almak gerekiyor mu konularına netlik kazandırıldı. İşte, seyahat yasağının detayları

Şehirler arası yolculuk yasağı günleri ve saatleri: Uçakla, otobüsle ve özel araçla şehirler arası seyahat edilebilir mi, yol izin belgesi gerekiyor mu?

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahatlere izin verilmiyor.

Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Şehirler arası yolculuk yasağı günleri ve saatleri: Uçakla, otobüsle ve özel araçla şehirler arası seyahat edilebilir mi, yol izin belgesi gerekiyor mu?

BAKANLIK AÇIKLADI: ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDİLİR Mİ?

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan zaman dilimi içerisinde özel araçla seyahat edilebilecek mi?"

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir.

Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir.

Şehirler arası yolculuk yasağı günleri ve saatleri: Uçakla, otobüsle ve özel araçla şehirler arası seyahat edilebilir mi, yol izin belgesi gerekiyor mu?

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDİLEBİLİYOR MU?

Şehirler arası yolculukları kendi araçları ile yapmak isteyenler hafta içi günlerde sabah 05.00'ten akşam 19.00'a kadar bu seyahatleri gerçekleştirebilecek. Bu saatlerde herhangi bir seyahat zorunluluğu gerekçesine ihtiyaç olmayacak.

Şehirler arası yolculuk yasağı günleri ve saatleri: Uçakla, otobüsle ve özel araçla şehirler arası seyahat edilebilir mi, yol izin belgesi gerekiyor mu?

Özel araçla şehirler arası seyahat, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 19.00 ile 05.00 saatleri arasında ve hafta sonları ise yapılamayacak. Hafta sonları ve hafta içi kısıtlama saatleri sürelerinde ancak toplu taşıma araçları ile seyahat edilebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

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