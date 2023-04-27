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Giriş Tarihi: 27.04.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 16:32

Yakalanınca şekilden şekle girdiler: "İçeride ne yapıyordunuz?" diye sorulunca ne yapacaklarını şaşırdılar!

Görenlerin anlamlandıramadıkları garip olay Denizli'de yaşandı. 6 kişi evde kumar oynarken yakalandı. "İçerde ne yapıyordunuz?" sorusuna verdikleri cevapla herkesi şaşırttılar. İşte haberin ayrıntıları...

İHA
Yakalanınca şekilden şekle girdiler: İçeride ne yapıyordunuz? diye sorulunca ne yapacaklarını şaşırdılar!

Olay, gece saatlerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu bir eve operasyon düzenledi.

Yakalanınca şekilden şekle girdiler: İçeride ne yapıyordunuz? diye sorulunca ne yapacaklarını şaşırdılar!

Yapılan operasyonda evi kumarhaneye çeviren 6 şüpheli, suçüstü yakayı ele verdi. Şüphelilerin kimliklerini alan ekipler kumar malzemelerini toplarken, yaptığı aramada ise oyunda kullanılan 10 bin TL para ele geçirdi.

Komedi filmi gibi kumar operasyonu: "Nikah kıyıyorduk" | Video

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Yakalanınca şekilden şekle girdiler: İçeride ne yapıyordunuz? diye sorulunca ne yapacaklarını şaşırdılar!

"CANIMIZ SIKILDI"

Şüpheliler işlemlerinin ardından karakola götürülmek üzere dışarı çıkarıldığı sırada kayıt altına alındıklarını fark edince şekilden şekle girdi. Şüpheliler ani hareket yaparak yüzlerini saklamaya çalışırken, aralarından ilk defa kumar oynayan bir kişi, "Neden kumar oynadınız" sorusuna "Canımız sıkıldı" şeklinde cevap verdi.

Yakalanınca şekilden şekle girdiler: İçeride ne yapıyordunuz? diye sorulunca ne yapacaklarını şaşırdılar!

"ADAM KAÇIRIYORDUK"

Kendisini savunmaya devam eden şüpheli, "Kumar çok güzel geçiyordu, adam kaçırıyorduk, yakalandık" sözleriyle ilginç anlar yaşattı.

Yakalanınca şekilden şekle girdiler: İçeride ne yapıyordunuz? diye sorulunca ne yapacaklarını şaşırdılar!

"NİKAH KIYIYORDUK"

Kayıt altına alındığı için sinirlenen bir diğer kumarbaz ise "İçerde ne yapıyordunuz" sorusuna "Nikah kıyıyorduk" diyerek imalı bir cevap verdi.

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