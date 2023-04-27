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Yakalanınca şekilden şekle girdiler: "İçeride ne yapıyordunuz?" diye sorulunca ne yapacaklarını şaşırdılar!
Giriş Tarihi: 27.04.2023 16:32
Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
16:32
Yakalanınca şekilden şekle girdiler: "İçeride ne yapıyordunuz?" diye sorulunca ne yapacaklarını şaşırdılar!
Görenlerin anlamlandıramadıkları garip olay Denizli'de yaşandı. 6 kişi evde kumar oynarken yakalandı. "İçerde ne yapıyordunuz?" sorusuna verdikleri cevapla herkesi şaşırttılar. İşte haberin ayrıntıları...