Selahattin Alpay kimdir? Selahattin Alpay kaç yaşında, nereli?

1975 yılında Ankara Radyosu Sanatçılık Sınavı'nı kazanarak yerel sanatçı statüsüyle birçok program yaptı. İlk uzunçalarını 1978 yılında kendi derlediği "Örenli Gelin" adlı türküyle yaptı.

1981'de artan tekliflerle beraber müzik çalışmalarını sürdürmek için İstanbul'a taşındı. Çocuk denecek yaşlardan itibaren Malatya yazlık çay bahçelerinde başlayan sahne çalışmaları, Ankara Gençlik Parkı Gazinoları, İstanbul Gazinoları, turneler, fuarlar, özel konserler, çeşitli radyo ve televizyon programları ile halen devam etmektedir.

Bugüne kadar kendisine ait 150'ye yakın derlemenin yer aldığı, 8 adet 45'lik plak, 1 adet uzunçalar plak, 28 kaset/CD çalışması ve 9 adet de Sinema filmi yaptı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok solo ve kadrolu konserler verdi. Tüm bu sanatsal hizmetleri karşılığında değişik dönemlerde 4 kez "Yılın Sanatçısı", Magazin Gazetecileri Derneği tarafından ise "Ömür Boyu Başarı Ödülü"'ne layık görüldü.

2001 yılından 2015 yılına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda "Solist Sanatçı" unvanıyla görev yaptı ve bu kurumdan kendi isteğiyle emekli oldu.

İlk 45'liği olan "Emo suya gider eli boş gelir" türküsü ile önce Malatya halkının ve sonrasında tüm Türkiye'nin dikkatini çeken, güçlü ve tenor ses özelliğine sahip Selahattin Alpay, başta Malatya olmak üzere Elazığ, Urfa, Diyarbakır, Adıyaman, Erzurum, Erzincan, Sivas ve Kerkük türkülerini başarıyla icra etmektedir. Sanatçının icrasıyla meşhur olan türkülerin bazıları şunlardır; "Emo Suya Gider", "Nazike", "Örenli Gelin", "Malatya Malatya Bulunmaz Eşin", "Arap Atı Gibi Sallar Başını", "Kuyudan Su Çekerler", "Altın Yüzüğüm Kırıldı", "Ahlatın Başındayım", " Tello", "Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden", "Yollar Seni Gide Gide Usandım", "Etek Sarı Sen Etekten Sarısın", "Çakmak Çakmağa Geldim", "Çift Candarma Geliyor"...

TRT disipliniyle yetişmiş bir sanatçı olan Selahattin Alpay, tüm sanat hayatı boyunca, kültürel çeşitlilik ve zenginliğimizin mirası olan türkülerimizin derlenmesinde, icrasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında gerekli özeni göstermeye çalışmıştır.

Sosyal sorumluluk projelerine önem veren sanatçı halen İstanbul'da sanat ve ticaret hayatını sürdürmektedir. Sanatçı, evli ve 3 çocuk babasıdır.