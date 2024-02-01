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Haberler Yaşam Selçuklu sultanlarının kemikleri tek tek incelendi: Ölüm nedenleri belirlendi!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 16:56

Selçuklu sultanlarının kemikleri tek tek incelendi: Ölüm nedenleri belirlendi!

Selçuklu Devleti sultanlarının türbesindeki poşetler içerisine istiflenmiş kemikleri bir araya getirildi. Yapılan DNA analizleri sonucunda; Selçuklu sultanlarının hastalıkları ile ölüm nedenleri belirlendi. 1'inci Mesud ve 2'nci Kılıç Arslan Sultan'ın ankilozan spondilit (omurga romatizması) rahatsızlıklarının olduğu, Alaaddin Keykubat'ın ise kafatasındaki renk değişikliklerinin ağır metal zehirlenmesine işaret ettiği belirtildi.

DHA
Selçuklu sultanlarının kemikleri tek tek incelendi: Ölüm nedenleri belirlendi!

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2017-2023 yılları arasında hayata geçirilen, 'Türkiye Selçukluları Konya Hanedan Türbesi'ndeki Naaşların Tanzimi Projesi'nin (tasnif, tedvin, teçhiz, tekfin, adli bilimler, osteoarkeolojik inceleme, yeniden yüzlendirme, 3D, uygulamalı heykeltıraşlık ve sergileme) sonuçları, düzenlenen toplantıyla açıklandı. 13 sultanın bulunduğu türbedeki poşetlere istiflenmiş dağınık halde bulunan iskeletlerin, birçok bilim insanı ve kurumun çalışmasıyla DNA örnekleri ve kimliklendirmeyle hangi sultana ait olduğu belirlendi.

Selçuklu sultanlarının kemikleri tek tek incelendi: Ölüm nedenleri belirlendi!

Kimlik tespitlerinden sonra Sultanlardan 1'inci Kılıçarslan, Melikşah, 1'inci Rükneddin Mesud, 2'nci Kılıçarslan, 2'nci Rükneddin Süleyman Şah, 3'üncü Kılıçarslan, 1'inci Gıyaseddin Keyhüsrev, 1'inci Alaeddin Keykubat, 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev, 4'üncü Kılıçarslan, 3'üncü Gıyaseddin Keyhüsrev ve 2'nci Gıyaseddin Mesud'un yüzü ve bedenleri gerçeğe uygun silikon heykellerine dönüştürüldü. Heykeller de Darü'l-Mülk Sergi Sarayı'nda ziyarete açıldı.

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Selçuklu sultanlarının kemikleri tek tek incelendi: Ölüm nedenleri belirlendi!

Selçuklu sultanlarının iskeletlerini poşetlere doldurulmuş halde bulduklarını söyleyen Konya İl Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar, "Sultanlar Türbesi'ndeki sandukaları açtığımızda karşılaşılan manzara, bizi bugüne kadar devam eden çalışmayı yapmaya mecbur kılmıştır.


Selçuklu sultanlarının kemikleri tek tek incelendi: Ölüm nedenleri belirlendi!

Türbenin cenazelik kısmında bulunan 8 sanduka açıldığında sadece ikisi içerisindeki poşetlere rastgele doldurulmuş iskeletler, kafatasları ve naaş kalıntılarıyla karşılaşılmıştır. 7 yıl boyunca 6 aşamada bu çalışma tamamlanmıştır. Eldeki bilimsel veriler işlenerek Selçuklu Hanedanı'nın silikon heykelleri oluşturuldu" dedi.

Selçuklu sultanlarının kemikleri tek tek incelendi: Ölüm nedenleri belirlendi!

Çalışmanın Adli Tıp alanında çalışmalar yürüten Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Demirci, şunları söyledi: "7 ceset, tanıtıcı özellikleriyle karşımıza çıktı. Bunlardan ikisi 1'inci Mesud ve 2'nci Kılıçarslan Sultan'a aitti. Ankilozan spondilit (omurga romatizması) rahatsızlıklarının belirgin örneğiyle karşılaştık ve kolayca tanı koyduk.

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