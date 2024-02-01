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Selçuklu sultanlarının kemikleri tek tek incelendi: Ölüm nedenleri belirlendi!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
16:56
Selçuklu sultanlarının kemikleri tek tek incelendi: Ölüm nedenleri belirlendi!
Selçuklu Devleti sultanlarının türbesindeki poşetler içerisine istiflenmiş kemikleri bir araya getirildi. Yapılan DNA analizleri sonucunda; Selçuklu sultanlarının hastalıkları ile ölüm nedenleri belirlendi. 1'inci Mesud ve 2'nci Kılıç Arslan Sultan'ın ankilozan spondilit (omurga romatizması) rahatsızlıklarının olduğu, Alaaddin Keykubat'ın ise kafatasındaki renk değişikliklerinin ağır metal zehirlenmesine işaret ettiği belirtildi.