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Selen Hemşire’nin sır ölümü: Doktor Fatih A. hakkında yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
15:41
Selen Hemşire’nin sır ölümü: Doktor Fatih A. hakkında yeni gelişme!
İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanenin odasında ölü bulunan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin ile ilgili sürdürülen soruşturmada, adli kontrol kararı verilen doktor Fatih A. hakkında Savcılığın yaptığı itiraz reddedildi. Genç hemşirenin cep telefonu ise incelenmek üzere alındı. Selen Bilgin'in çalıştığı hastanede çektiği son fotoğraf karesi de ortaya çıktı...