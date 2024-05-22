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Haberler Yaşam Selen Hemşire’nin sır ölümü: Doktor Fatih A. hakkında yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 15:41

Selen Hemşire’nin sır ölümü: Doktor Fatih A. hakkında yeni gelişme!

İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanenin odasında ölü bulunan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin ile ilgili sürdürülen soruşturmada, adli kontrol kararı verilen doktor Fatih A. hakkında Savcılığın yaptığı itiraz reddedildi. Genç hemşirenin cep telefonu ise incelenmek üzere alındı. Selen Bilgin'in çalıştığı hastanede çektiği son fotoğraf karesi de ortaya çıktı...

Yunus Emre KAVAK
Selen Hemşire’nin sır ölümü: Doktor Fatih A. hakkında yeni gelişme!

Sır olay geçtiğimiz hafta İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede yaşandı. Hastanede hemşire olarak çalışan ve dedesinin yoğun bakımda kaldığı başka bir hastaneye refakatçi olarak giden hemşire Selen Bilgin (24), ölü bulunmuştu.

Selen Hemşire’nin sır ölümü: Doktor Fatih A. hakkında yeni gelişme!

Arkadaşı doktor Fatih A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Bu kararın ardından, savcılık mahkemeye itirazda bulunarak doktor Fatih A.'nın tutuklanma talebinde bulundu.

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Selen Hemşire’nin sır ölümü: Doktor Fatih A. hakkında yeni gelişme!

SAVCILIĞIN İTİRAZI REDDEDİLDİ
Yapılan bu itiraz üzerine, mahkeme itirazı incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda, mahkeme savcılığın bu itirazını reddetti. Genç hemşirenin bu ilacı daha önce de aldığı iddiası üzerine, Selen Bilgin'in cep telefonu incelenmek üzere el konuldu.

Selen Hemşire’nin sır ölümü: Doktor Fatih A. hakkında yeni gelişme!

İŞ YERİNDE SON FOTOĞRAFI
Hayatını kaybeden Selen Bilgin'in 'aldığı ilacın etkisinden mi yoksa başka nedenlerden biri yüzünden mi öldüğü' Adlı Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası hazırlanacak raporda ortaya çıkacak.

Selen Hemşire’nin sır ölümü: Doktor Fatih A. hakkında yeni gelişme!

Öte yandan hayatını kaybeden genç hemşirenin çalıştığı hastanede çektiği son fotoğraf karesi ortaya çıktı. Selen'in kırmızı iş kıyafetiyle çalışma masasında elinde çiçeklerle çekilen karesi duygulandırdı.

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