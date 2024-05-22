Selen Hemşire’nin sır ölümü: Doktor Fatih A. hakkında yeni gelişme!

SAVCILIĞIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Yapılan bu itiraz üzerine, mahkeme itirazı incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda, mahkeme savcılığın bu itirazını reddetti. Genç hemşirenin bu ilacı daha önce de aldığı iddiası üzerine, Selen Bilgin'in cep telefonu incelenmek üzere el konuldu.