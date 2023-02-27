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Haberler Yaşam Selim Bayraktar kimdir? Veda Mektubu Selim Bayraktar nereli, kaç yaşında? Selim Bayraktar hayatı, dizileri ve filmleri
Giriş Tarihi: 27.02.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 15:23

Selim Bayraktar kimdir? Veda Mektubu Selim Bayraktar nereli, kaç yaşında? Selim Bayraktar hayatı, dizileri ve filmleri

Veda Mektubu dizisi başrollerinden biri olan Selim Bayraktar kimdir? Kanal D ekranların yayınlanacak olan Veda Mektubu dizisinde Ziya karakteriyle izleyiciyle buluşacak olan Selim Bayraktar nereli, kaç yaşında? İşte Selim Bayraktar'ın hayatı, dizileri, filmleri ve merak edilenler…

Selim Bayraktar kimdir? Veda Mektubu Selim Bayraktar nereli, kaç yaşında? Selim Bayraktar hayatı, dizileri ve filmleri

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi Veda Mektubu bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. Veda Mektubu başrollerinden biri olan ünlü oyuncu Selim Bayraktar hayatı ve dizileri izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Selim Bayraktar kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Selim Bayraktar'ın hayatı, dizileri ve filmleri hakkında merak edilenler…

Selim Bayraktar kimdir? Veda Mektubu Selim Bayraktar nereli, kaç yaşında? Selim Bayraktar hayatı, dizileri ve filmleri

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?
17 Haziran 1975'te Kerkük'te doğan ve ilkokulu orada tamamlayan Selim Bayraktar, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Antalya'da lisede eğitim aldığı sıralarda yolda gördüğü bir ilanla tiyatro atölyesinde kurslara katıldı ve tiyatro hayatı böyle başladı. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Hacettepe Üniversite'si Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve 2000 yılında mezun oldu. Diyarbakır ve Antalya Devlet Tiyatroları başta olmaz üzere çeşitli tiyatrolarda Kadıncıklar, Yerma, Akide Şekeri, Gulyabani , Asalak, Çıkmaz Sokak Çocukları, Ferhad ile Şirin, İçerdekiler, Yedi Kocalı Hürmüz, By Kolpert, Kadeş Gelini, Ana, Sırça Kümes ve Othello gibi birçok ünlü tiyatro oyunda yer aldı. Ekran hayatına 2006 yılında Köprü dizisinde canlandırdığı Erdal karakteriyle başlayan Selim Bayraktar, 2009 yılında Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterine hayat verdi. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sümbül Ağa'yı canlandırdı ve büyük beğeni topladı. Sonrasında ise Gecenin Kraliçesi, 7 Yüz, Görünen Adam, Çoban Yıldızı ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerle televizyon hayatına aktif olarak devam etti. 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde Ali Osman karakterine hayat verdikten sonra, HBO'da yayınlanan 'Succession' dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2019 yıllarının sonunda Aşk Ağlatır dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Beyaz perdede ilk kez 2009 yılında Büyük Oyun filminde gördüğümüz Bayraktar, Kırmızı, Aşk Sana Benzer, Kanlı Girdap, Vezir Parmağı, İstanbul Kırmızısı, Arada, Cingöz Recai ve son olarak Can Dostlar filmlerinde rol aldı ve sinema dünyasında adından çokça bahsettirdi. Uzun metrajlı filmlerin yanı sıra 2015 yılında yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği Orman isimli kısa filmde de oynadı.
Son olarak 'Ottoman Rising' projesinde Çandarlı Halil Paşa karakterini canlandırdı ve şimdi de "Veda Mektubu" dizisinde Ziya karakterine hayat verecektir.

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Selim Bayraktar kimdir? Veda Mektubu Selim Bayraktar nereli, kaç yaşında? Selim Bayraktar hayatı, dizileri ve filmleri

SELİM BAYRAKTAR'IN OYNADIĞI DİZİLER


Zümrüdüanka / Abbas / 2020
Rise of Empires: Ottoman / 2020
Aşk Ağlatır / 2019
Ağlama Anne / Ali Osman / 2018
Ufak Tefek Cinayetler / Edip Hoca / 2017-2018
Görünen Adam / Eşref Şerif / 2017
Gecenin Kraliçesi / Hakan / 2016
Muhteşem Yüzyıl / Sümbül Ağa / 2011-2014
Bir Bulut Olsam / Mahmut Paşa / 2009
Köprü / Erdal / 2006-2007

Selim Bayraktar kimdir? Veda Mektubu Selim Bayraktar nereli, kaç yaşında? Selim Bayraktar hayatı, dizileri ve filmleri

SELİM BAYRAKTAR'IN OYNADIĞI FİLMLER

Sevgili Komşum / Cengiz / 2018
Aşk Sana Benzer / Aykut / 2015
Kırmızı / Gökhan / 2014
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda / 2013
Büyük Oyun / Kaçakçı Lider / 2009

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