Sema Dilekçi cinayetinde Meriç Nehri detayı: Güvenlik güçleri fark etti!

"KOCASININ ÖNÜNE ATLAMIŞ"

Adli Tıp Kurumu önünde konuşan Sema Dilekçi'nin amcası Ahmet Dileyen, "Dükkanda beraberler, kocasına ateş ettikleri zaman kendisini onun üzerine atıyor. Kadını da vuruyorlar. Kadın vefat ediyor, Murat Dilekçi de hastanede yoğun bakımda. Tek bildiğim gençler arasındaki bir olay. Annesi babası vuruluyor. Gençler arasında ne oldu bilmiyorum. Ya uyuşturucudur ya içkidir ya kumardır. Bunu inkar etmeye gerek yok. Daha önce kavga etmişler. Anne ve babasından intikam almışlar. Başka herhangi bir nedeni yok. Bilgimiz olsaydı büyükleri olarak araya girer hallederdik. Kocası ölmesin diye üstüne atlayınca sırtından vurmuşlar. Kendisine 1 kocasına 5 tane kurşun isabet ediyor. Anneler gününde..." dedi.