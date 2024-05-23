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Haberler Yaşam Sema Dilekçi cinayetinde Meriç Nehri detayı: Güvenlik güçleri fark etti!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 11:39

Sema Dilekçi cinayetinde Meriç Nehri detayı: Güvenlik güçleri fark etti!

İstanbul'da 3 çocuk annesi Sema Dilekçi, tam da Anneler Günü'nde eşiyle alışveriş yaptığı sırada oğlunun husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Eşi Murat Dilekçi ağır yaralanırken talihsiz kadın kurtarılamadı. Korkunç cinayetin ardından kaçan şüpheliler Emrah B. Ve Mehmet B.'nin yakalanmasıyla ilgili şoke eden bir detay ortaya çıktı!

Yunus Emre KAVAK
Sema Dilekçi cinayetinde Meriç Nehri detayı: Güvenlik güçleri fark etti!

Kan donduran cinayet İstanbul Esenyurt'ta 12 Mayıs pazar günü Anneler Günü'nde akşam saat 19:00 sıralarında meydana geldi. 3 çocukları bulunan Sema Dilekçi (44) ve Murat Dilekçi (45), Ünverdi Caddesi üzerinde giyim mağazası işletiyordu. Akşam saatlerinde Dilekçi çifti alışveriş için komşu esnafa gitti. İddiaya göre, bu esnada oğullarının husumetlisi bir süredir Dilekçi çiftini gözetliyordu.

Sema Dilekçi cinayetinde Meriç Nehri detayı: Güvenlik güçleri fark etti!

Sema Dilekçi ve Murat Dilekçi çifti kasada duran komşularıyla sohbet ettiği sırada yürüyerek gelen siyah montlu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Peş peşe tetiğe basan saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Dilekçi çifti ağır yaralandı.

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Sema Dilekçi cinayetinde Meriç Nehri detayı: Güvenlik güçleri fark etti!

ANNELER GÜNÜ'NDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilekçi çifti ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik kamerasını izleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Sema Dilekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Murat Dilekçi'nin ise tedavisi devam ediyor.

Sema Dilekçi cinayetinde Meriç Nehri detayı: Güvenlik güçleri fark etti!

"KOCASININ ÖNÜNE ATLAMIŞ"

Adli Tıp Kurumu önünde konuşan Sema Dilekçi'nin amcası Ahmet Dileyen, "Dükkanda beraberler, kocasına ateş ettikleri zaman kendisini onun üzerine atıyor. Kadını da vuruyorlar. Kadın vefat ediyor, Murat Dilekçi de hastanede yoğun bakımda. Tek bildiğim gençler arasındaki bir olay. Annesi babası vuruluyor. Gençler arasında ne oldu bilmiyorum. Ya uyuşturucudur ya içkidir ya kumardır. Bunu inkar etmeye gerek yok. Daha önce kavga etmişler. Anne ve babasından intikam almışlar. Başka herhangi bir nedeni yok. Bilgimiz olsaydı büyükleri olarak araya girer hallederdik. Kocası ölmesin diye üstüne atlayınca sırtından vurmuşlar. Kendisine 1 kocasına 5 tane kurşun isabet ediyor. Anneler gününde..." dedi.

Sema Dilekçi cinayetinde Meriç Nehri detayı: Güvenlik güçleri fark etti!

"ÇOCUKLARIN SIKINTILARI VAR" DEMİŞ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda çiftin komşuları ve yakınlarıyla görüşen ekipler bazı bilgilere ulaştı. Bir komşu Murat Dilekçi'nin birkaç gündür işyerini açmadığını bu sebeple telefonla arayıp sorduğunda çocukların sıkıntıları varmış birileriyle ellerinde silahla evin etrafında geziyorlar dediğini aktardı. Bunun üzerine ekipler çiftin oğullarıyla daha önceden husumet olan şahısların olduğunu belirledi.

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