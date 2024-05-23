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Sema Dilekçi cinayetinde Meriç Nehri detayı: Güvenlik güçleri fark etti!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
11:39
Sema Dilekçi cinayetinde Meriç Nehri detayı: Güvenlik güçleri fark etti!
İstanbul'da 3 çocuk annesi Sema Dilekçi, tam da Anneler Günü'nde eşiyle alışveriş yaptığı sırada oğlunun husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Eşi Murat Dilekçi ağır yaralanırken talihsiz kadın kurtarılamadı. Korkunç cinayetin ardından kaçan şüpheliler Emrah B. Ve Mehmet B.'nin yakalanmasıyla ilgili şoke eden bir detay ortaya çıktı!