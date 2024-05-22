Semiha Sözer’i kayalıklardan itmişti: Cani koca cinayetten önce bakın ne yapmış!

Ekipler ayrıca Semiha Sözer'in vücudundaki kırık ve eziklerin, benzer yerden düşen kişiye göre çok daha fazla olduğunu doktor raporları ile ortaya koydu. Jandarmanın ve heyetin çalışmaları sonucu Semiha Sözer'in itilmek suretiyle düştüğü belirlendi.