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Semiha Sözer’i kayalıklardan itmişti: Cani koca cinayetten önce bakın ne yapmış!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
16:18
Semiha Sözer’i kayalıklardan itmişti: Cani koca cinayetten önce bakın ne yapmış!
Yalova'da Semiha Sözer, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturmada genç kadının eşi Erdal Sözer'in internette yaptığı "Bir kişi nasıl itilir?" araması sonucu cinayete kurban gittiği belirlendi. Cani kocanın cinayet günü yaptığı ise herkesi şoke etti!