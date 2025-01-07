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SEN AĞLAMA İSTANBUL 4. BÖLÜM İZLE: Star TV ekranı ile Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm izle tek parça
Giriş Tarihi: 07.01.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
19:54
Her Salı günü Star TV ekranlarında yayınlanan yeni dizi Sen Ağlama İstanbul 4.bölüm izle araştırması yapılıyor. İmkansız bir aşkı konu alan yapımın bu haftaki bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz gibi isimleri buluşturan dizinin bu haftaki bölümünde Şehrazat ve Kubat'ın evliliğindeki gerilim sürerken Ferhat'ın yeni planları ortaya çıkacaktır. İşte Star TV ile Sen Ağlama İstanbul son bölüm izle, full HD, kesintisiz