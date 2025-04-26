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Haberler Yaşam Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı İstanbul yorumu: Meydana gelebilecek yeni depremin yerini açıkladı!
Giriş Tarihi: 26.04.2025 12:39 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 12:45

Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı İstanbul yorumu: Meydana gelebilecek yeni depremin yerini açıkladı!

Her sözü olay olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Üşümezsoy, "Büyükçekmece'den orta sırtı kesen bir fay yok. Aynı şekilde ada fayı da ölü bir faydır. İstanbul'a gelen bir deprem yok demektir" ifadelerini kullandı. Üşümezsoy, meydana gelebilecek yeni depremin yerini de açıkladı. İşte detaylar…

Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı İstanbul yorumu: Meydana gelebilecek yeni depremin yerini açıkladı!

İstanbul'da 23 Nisan tarihinde 6.2 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Büyük paniğe yol açan deprem sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un açıklamaları da oldukça dikkat çekiciydi. Üşümezsoy, depremin hemen ardından "İstanbul'da deprem bitti" dedi.

Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı İstanbul yorumu: Meydana gelebilecek yeni depremin yerini açıkladı!

Her sözüyle gündemden düşmeyen Üşümezsoy, dün katıldığı bir TV programında da önemli açıklamalar yaptı. Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı: "Büyükçekmece'den orta sırtı kesen bir fay yok. Aynı şekilde ada fayı da ölü bir faydır. İstanbul'a gelen bir deprem yok demektir.

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Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı İstanbul yorumu: Meydana gelebilecek yeni depremin yerini açıkladı!

Ama Kumburgaz Silivri çukurundaki fay aktif durumda 6.2'lik orada oldu. O yüzden insanlara net söylüyorum. İlk gün söylediğimden değişik bir şey yok.

Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı İstanbul yorumu: Meydana gelebilecek yeni depremin yerini açıkladı!

Tekrar söylüyorum Silivri çukuru derin bir çukur ve fay çok aktif Tekirdağ fayı gibi. Orada olan depremlerde 6.2'lik deprem olur. 2000'den beri diyorum ki burada iki fay var.

Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı İstanbul yorumu: Meydana gelebilecek yeni depremin yerini açıkladı!

Faylarda depremin büyüklüğü fayın uzunluğu ve derinliğiyle bağlantılı. Kumburgaz çukurunda derinlik 10 kilometrenin altında. Yani deprem üretme kapasitesi çok düşük. Zaten Silivri çukurunda çok deprem oluyor.