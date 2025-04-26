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Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı İstanbul yorumu: Meydana gelebilecek yeni depremin yerini açıkladı!
Giriş Tarihi: 26.04.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
12:45
Şener Üşümezsoy’dan çarpıcı İstanbul yorumu: Meydana gelebilecek yeni depremin yerini açıkladı!
Her sözü olay olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Üşümezsoy, "Büyükçekmece'den orta sırtı kesen bir fay yok. Aynı şekilde ada fayı da ölü bir faydır. İstanbul'a gelen bir deprem yok demektir" ifadelerini kullandı. Üşümezsoy, meydana gelebilecek yeni depremin yerini de açıkladı. İşte detaylar…