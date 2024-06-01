Şentepe teleferiğini kaderine terk ettiler: Mansur Yavaş’ın skandalına AK Parti’den tepki!

Antalya'da teleferik kazısı meydana geldi. Kaza sonrası Ankara Büyükşehir yönetimi paniğe kapıldı.

5 YILDIR UYULMAYAN MAHKEME KARARI BAHANE GÖSTERİLEREK TAMAMEN KAPATILDI

Yenimahalle-Şentepe teleferiği başkentlilere zamandan ve paradan büyük avantaj sağlıyor. Yönetim, belediye meclisinde yapılacak bir imar plan değişikliği ile mahkeme kararı yerine getirme ve teleferiği işletmek yerine işin kolayına kaçtı. Beş yıldır uyulmayan mahkeme kararını bahane etti. Yenimahalle-Şentepe teleferiğini bir türlü işletemedi. EGO pes etti. Başkentlilerin ulaşımını kolaylaştıran teleferik, 5 yıldır uyulmayan mahkeme kararı bahane gösterilerek tamamen kapatıldı.