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Şentepe teleferiğini kaderine terk ettiler: Mansur Yavaş'ın skandalına AK Parti'den tepki!
Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
12:14
Şentepe teleferiğini kaderine terk ettiler: Mansur Yavaş'ın skandalına AK Parti'den tepki!
Yılan hikâyesine dönen Yenimahalle-Şentepe teleferik hattını SABAH gündeme getirdi. 5 yıldır hukuksuz çalıştırıldığı ortaya çıkmıştı. Antalya faciası sonrası alınan ani karar ile kapatılan teleferiğin vatandaşın hizmetine verilmemesi ve kaderine terk edilmesine AK Parti'den tepki gecikmedi.