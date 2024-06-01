Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şentepe teleferiğini kaderine terk ettiler: Mansur Yavaş'ın skandalına AK Parti'den tepki!
Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 12:14

Şentepe teleferiğini kaderine terk ettiler: Mansur Yavaş'ın skandalına AK Parti'den tepki!

Yılan hikâyesine dönen Yenimahalle-Şentepe teleferik hattını SABAH gündeme getirdi. 5 yıldır hukuksuz çalıştırıldığı ortaya çıkmıştı. Antalya faciası sonrası alınan ani karar ile kapatılan teleferiğin vatandaşın hizmetine verilmemesi ve kaderine terk edilmesine AK Parti'den tepki gecikmedi.

TOLGA ÖZLÜ
Şentepe teleferiğini kaderine terk ettiler: Mansur Yavaş’ın skandalına AK Parti’den tepki!

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'deyken Yenimahalle-Şentepe teleferiğin yapımının durdurulması için dava açmıştı. Mahkeme, teleferiğin imar planının iptaline ve bu açıdan yeni bir düzenleme yapılana dek işletmenin süresiz olarak kapatılmasına hükmetti. Ancak yönetimi devralan CHP'li Mansur Yavaş karara uymadı.Teleferiği çalıştırmaya devam etti.

Şentepe teleferiğini kaderine terk ettiler: Mansur Yavaş’ın skandalına AK Parti’den tepki!

Antalya'da teleferik kazısı meydana geldi. Kaza sonrası Ankara Büyükşehir yönetimi paniğe kapıldı.

5 YILDIR UYULMAYAN MAHKEME KARARI BAHANE GÖSTERİLEREK TAMAMEN KAPATILDI

Yenimahalle-Şentepe teleferiği başkentlilere zamandan ve paradan büyük avantaj sağlıyor. Yönetim, belediye meclisinde yapılacak bir imar plan değişikliği ile mahkeme kararı yerine getirme ve teleferiği işletmek yerine işin kolayına kaçtı. Beş yıldır uyulmayan mahkeme kararını bahane etti. Yenimahalle-Şentepe teleferiğini bir türlü işletemedi. EGO pes etti. Başkentlilerin ulaşımını kolaylaştıran teleferik, 5 yıldır uyulmayan mahkeme kararı bahane gösterilerek tamamen kapatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şentepe teleferiğini kaderine terk ettiler: Mansur Yavaş’ın skandalına AK Parti’den tepki!

SKANDALA AK PARTİ'DEN TEPKİ

Yılan hikayesine dönen Yenimahalle Şentepe teleferik hattını SABAH gündeme getirdi. 5 yıldır hukuksuz çalıştırıldığı ortaya çıkmıştı. Antalya faciası sonrası alınan ani karar ile kapatılan teleferiğin vatandaşın hizmetine verilmemesi ve kaderine terk edilmesine AK Parti'den tepki gecikmedi.

Şentepe teleferiğini kaderine terk ettiler: Mansur Yavaş’ın skandalına AK Parti’den tepki!

ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın, ABB Ak Parti Grup Sözcüsü Fatih Ünal, AK Parti ABB Meclis Üyesi Arif Yağcı ile AK Parti Yenimahalle Belediye Meclis Üyeleri Ekrem Yüce, Metin Çeken sert tepki gösterdi.

Mansur Yavaş'ın Teleferik algısını mimarlar odası bozdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mansur Yavaş idaresindeki yanlış yönetimi sayesinde Ankara'da bozulan metrolar, yolda kalan otobüsler, en ufak yağışta su basan alt geçitler yetmezmiş gibi şimdi de kapatılan Yenimahalle Şentepe teleferik hattı yılan hikayesinde döndü. 5 yıldır hukuksuz çalıştığı ortaya çıkan Şentepe teleferiği Antalya faciası sonrası alınan ani karar ile kapatıldı.

Şentepe teleferiğini kaderine terk ettiler: Mansur Yavaş’ın skandalına AK Parti’den tepki!

Bu karar sonrası Ankara siyasetindeki AK Partili isimlerden tepkiler gecikmedi. ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın açıklamalarda bulundu.

Vatandaşın hizmetine ilişkin her türlü çalışmaya hazır olduklarına vurgu yapan Yalçın, "Yenimahalle Teleferiği'nin inaktivitesi, vatandaşı oldukça zor durumda bırakmaktadır. Yargı kararlarına istinaden mevcut planlamalarda sapmalar varsa, derhal bu hususlar yeniden değerlendirilmeli ve Teleferik Hattı'nın tekrar faaliyete geçirilmesi gündeme alınmalıdır. 5 yıldır yargı kararına neden uymadın? Sistemin düzenli bakımların düzenlenmesi hayati öneme sahiptir. Aksi takdirde, Antalya gibi örneklerde yaşanan talihsiz olaylar kaçınılmaz hale gelebilir."

SON DAKİKA