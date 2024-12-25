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SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! Tarım Kredi Kooperatif 25-31 Aralık kataloğu: dikey ısıtıcı, ayakkabılık, battaniye...
Giriş Tarihi: 25.12.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
07:51
SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! Tarım Kredi Kooperatif 25-31 Aralık kataloğu: dikey ısıtıcı, ayakkabılık, battaniye...
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, Aralık ayının son günlerine özel avantajlı fiyatlarla pek çok ürünü satışa sundu. Özellikle temel gıda ürünleri üzerinde büyük indirimler yapılırken, ev eşyaları ve elektronik ürünlerde de cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Dikey ısıtıcı, ayakkabılık, makyaj masası, çekmeceli ekmeklik, battaniye, kablosuz kulaklık, elektrikli süpürge, buharlı ütü, tencere ve tava gibi birçok ürün, uygun fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. İşte; Tarım Kredi katalog 25-31 Aralık aktüel kataloğu ve fiyat listesi...