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Haberler Yaşam SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! Tarım Kredi Kooperatif 25-31 Aralık kataloğu: dikey ısıtıcı, ayakkabılık, battaniye...
Giriş Tarihi: 25.12.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 07:51

SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! Tarım Kredi Kooperatif 25-31 Aralık kataloğu: dikey ısıtıcı, ayakkabılık, battaniye...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, Aralık ayının son günlerine özel avantajlı fiyatlarla pek çok ürünü satışa sundu. Özellikle temel gıda ürünleri üzerinde büyük indirimler yapılırken, ev eşyaları ve elektronik ürünlerde de cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Dikey ısıtıcı, ayakkabılık, makyaj masası, çekmeceli ekmeklik, battaniye, kablosuz kulaklık, elektrikli süpürge, buharlı ütü, tencere ve tava gibi birçok ürün, uygun fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. İşte; Tarım Kredi katalog 25-31 Aralık aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! Tarım Kredi Kooperatif 25-31 Aralık kataloğu: dikey ısıtıcı, ayakkabılık, battaniye...

Tarım Kredi Kooperatifi 25-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Katalogda, teknolojik cihazlar, mutfak gereçleri, mobilya, oyuncak çeşitleri gibi farklı kategorilerde geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. İşte,Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler kataloğu...

SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! Tarım Kredi Kooperatif 25-31 Aralık kataloğu: dikey ısıtıcı, ayakkabılık, battaniye...

TARIM KREDİ KOOPERATİF 24-31 ARALIK 2024 AKTÜEL KATALOĞU

Ördek (Kg): 159,90 TL

İç Yer Fıstığı Çeşitleri (Tuzlu, Tuzsuz) 200 g: 37,50 TL

Meyve Suyu Çeşitleri (Karışık, Vişne-Elma, Nar-Elma, Şeftali-Elma, Elma, Nar) 1 L: 39,90 TL

Tuvalet Kağıdı 40'lı: 219,90 TL

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SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! Tarım Kredi Kooperatif 25-31 Aralık kataloğu: dikey ısıtıcı, ayakkabılık, battaniye...

Bütün Piliç Çeşitleri Kg: 84,00 TL

Salam 50 g: 18,50 TL

Sosis 200 g: 59,90 TL

Kış Sucuğu Kg: 549,90 TL

SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! Tarım Kredi Kooperatif 25-31 Aralık kataloğu: dikey ısıtıcı, ayakkabılık, battaniye...

TARIM KREDİ KOOPERATİF

18-31 Aralık tarihleri arasında;

  • 6'lı çay bardağı,
  • 3'lü su bardağı,
  • 12 parça çay takımı,
  • 2'li meşrubat bardağı,
  • Sürahi
SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! Tarım Kredi Kooperatif 25-31 Aralık kataloğu: dikey ısıtıcı, ayakkabılık, battaniye...

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ KATALOG

3 Bölmeli Dolap - 1.999 TL
Makyaj Masası - 1.795 TL
3 Katlı Modern Ayakkabılık - 1.599 TL
Çekmeceli Ekmeklik - 1.449 TL
Tamir Seti 35 Parça - 449 TL

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