Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Serenay Sarıkaya kimdir? Aile dizisinin Devin’i Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?
Giriş Tarihi: 07.03.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 16:23

Serenay Sarıkaya kimdir? Aile dizisinin Devin’i Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?

Show TV ekranlarına yeni başlayacak olan Aile dizisi başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya izleyici karşısına gelecek. Serenay Sarıkaya Aile dizisinde devin karakterine hayat verecek. Öte yandan dizinin izleyenleri oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya kimdir sorusu merak ediliyor. Aile Dizisi'nin başarılı oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İşte Aile dizisi başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya nereli, boyu ve yaşı kaç? İşte detaylar

Serenay Sarıkaya kimdir? Aile dizisinin Devin’i Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?

Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya seyirci tarafından merak ediliyor. Aile dizisi başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya kimdir, kaç yaşında, gibi sorularla oyuncunun kariyeri araştırılıyor. Peki aile dizisi Devin karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya nereli boyu ve yaşı kaç? İşte detaylar

Serenay Sarıkaya kimdir? Aile dizisinin Devin’i Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991, Ankara doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın (2006) filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda (2008) filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Serenay Sarıkaya kimdir? Aile dizisinin Devin’i Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?

SERENAY SARIKAYA KAÇ YAŞINDA, NERELİ, BOYU VE YAŞI KAÇ?

Serenay Sarıkaya boyu 1.75 cm, kilosu 53, burcu ise yengeç'tir.

Serenay Sarıkaya kimdir? Aile dizisinin Devin’i Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?

SERENAY SARIKAYA DİZİLERİ

2013 - Medcezir (Dizi)

2013 - Behzat Ç. Ankara Yanıyor (Film)

2010-2012 - Lale Devri (Dizi)

2010-2011 - Yer Gök Aşk (Dizi)

2008-2010 - Adanalı (Dizi)

2008 - Limon Ağacı (Dizi)

2008 - Peri Masalı (Dizi)

2008 - Plajda (Film)

SON DAKİKA