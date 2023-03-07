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Serenay Sarıkaya kimdir? Aile dizisinin Devin’i Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?
Giriş Tarihi: 07.03.2023 16:23
Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
16:23
Serenay Sarıkaya kimdir? Aile dizisinin Devin’i Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?
Show TV ekranlarına yeni başlayacak olan Aile dizisi başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya izleyici karşısına gelecek. Serenay Sarıkaya Aile dizisinde devin karakterine hayat verecek. Öte yandan dizinin izleyenleri oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya kimdir sorusu merak ediliyor. Aile Dizisi'nin başarılı oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İşte Aile dizisi başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya nereli, boyu ve yaşı kaç? İşte detaylar