Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 3 Aralık tarihinde ortadan kaybolan eşi Zehra'yı arayan Serkan Kıyak intihar etti iddiaları ile gündeme geldi. Canlı yayına katılan 32 yaşındaki adam gözyaşları içerisinde eşine milyonların gözü önünde yalvarmış ve geri dönmesini istemişti. 2 yıl önce görücü usulü ile evlendiği eşinden bir yaşında da çocuğu olan genç adam geçirdiği bunalım sonrası ikamet ettiği evinde intihar ettiği bildirildi. Haykırışları zihinlere kazınan adamın intihar haberi sonrası programın sunucusu Müge Anlı'dan da açıklama geldi.