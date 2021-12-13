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Haberler Yaşam Serkan Kıyak'tan üzen haber! Müge Anlı'da eşi Zehra'yı arayan Serkan Kıyak canına kıydı
Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 11:15

Serkan Kıyak'tan üzen haber! Müge Anlı'da eşi Zehra'yı arayan Serkan Kıyak canına kıydı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 3 Aralık tarihinde ortadan kaybolan eşi Zehra'yı arayan Serkan Kıyak intihar etti iddiaları ile gündeme geldi. Canlı yayına katılan 32 yaşındaki adam gözyaşları içerisinde eşine milyonların gözü önünde yalvarmış ve geri dönmesini istemişti. 2 yıl önce görücü usulü ile evlendiği eşinden bir yaşında da çocuğu olan genç adam geçirdiği bunalım sonrası ikamet ettiği evinde intihar ettiği bildirildi. Haykırışları zihinlere kazınan adamın intihar haberi sonrası programın sunucusu Müge Anlı'dan da açıklama geldi.

Serkan Kıyak kimdir, intihar mı etti? Müge Anlı’dan son dakika Serkan Kıyak açıklaması!

Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak, canlı yayında eşi Zehra'nın pideci komşularına kaçtığını öğrenmiş ardından ise gözyaşları içerisinde eşine geri dönmesi için yalvarmıştı. Canlı yayındaki bu anlar milyonların yüreklerini dağlarken genç adamdan bir acı haber daha geldi. Programın sunucusu Müge Anlı iddialar sonrası konuyla ilgili açıklama yaptu. İşte Tatlı Sert programındaki Serkan Kıyak'ın intihar haberi sonrası Müge Anlı'dan gelen son dakika açıklaması...

Serkan Kıyak’tan üzen haber! Müge Anlı’da eşi Zehra’yı arayan Serkan Kıyak kimdir, intihar mı etti?

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak, evden kaçan eşi Zehre Kıyak'ı arıyordu. Canlı yayına bağlanan kadın, pideci Gökhan ile kaçtığını, geri dönmeyeceğini söyledi. Bu sözleri duyan Serkan, kendinden geçmişti.

Son Dakika: Karısı pideciye kaçan Serkan Kıyak intihar etmişti... Müge Anlı, acı haberin ardından ilk kez konuştu

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Serkan Kıyak kimdir, intihar mı etti? Müge Anlı’dan son dakika Serkan Kıyak açıklaması!

"BUGÜN SERKAN'LA PROGRAMA ÇIKACAKTIK"

Serkan Kıyak'ın evinde intihar etmesiyle ilgili bugünkü canlı yayınında konuşan Müge Anlı, şunları söyledi:

"Dün çok üzücü bir haber aldım. Hepimiz onu çok sevmiştik."

Serkan Kıyak kimdir, intihar mı etti? Müge Anlı’dan son dakika Serkan Kıyak açıklaması!

Buradan gittikten sonra eşiyle barışma çabalarını sürdürmüş ama ret cevabı almış.

Çocuğunu ablasına bırakıp hayatına son vermiş. Geçen haberlerde evde ölü olarak bulunuyor ama soruşturmalar sürüyor. Biz onu bugün İstanbul'a bekliyorduk onunla bugün Zahide Yetiş'in programında birlikte mutfağa girecektik.

Serkan Kıyak’tan üzen haber! Müge Anlı’da eşi Zehra’yı arayan Serkan Kıyak kimdir, intihar mı etti?

Ailesi de 'seni yeniden evlendiririz' demiş. Biz burada kalması için de ısrar ettik.Burada yerlere yatınca biz ona bir psikiyatriden destek al demiştik ama kabul etmedi.

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