Son Dakika: Karısı pideciye kaçan Serkan Kıyak intihar etmişti... Müge Anlı, acı haberin ardından ilk kez konuştu
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Karısının pideciye kaçtığını öğrenen ve Müge Anlı canlı yayınında eşine "Dön gel,yine affederim" diyen Serkan Kıyak intihar etmişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölüme Serkan Kıyak'ın intihar haberi ile başladı. Aralık ayının başında kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı aramak için katılan Serkan Kıyak'ın söyledikleri, uzun süre Türkiye gündeminde kalmış ve Kıyak, Müge Anlı canlı yayınında uzun süre göz yaşı dökmüştü. Müge Anlı, Serkan Kıyak'tan gelen acı haberin ardından 13 Aralık tarihli yayınında Kıyak hakkında açıklamalarda bulundu.