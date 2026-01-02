Sev Kardeşim filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Sev Kardeşim konusu ve oyuncuları

1972 yapımı "Sev Kardeşim", Türk sinemasının unutulmaz romantik komedilerinden biridir. Ertem Eğilmez'in yönettiği filmde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit, izleyiciyi hem güldüren hem de duygulandıran performanslar sergiliyor. Aşk, dostluk ve aile temalarını işleyen yapım, dönemin klasiklerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, "Sev Kardeşim" konusu ne ve oyuncu kadrosunda kimler var?