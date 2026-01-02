Haberler
Sev Kardeşim filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Sev Kardeşim konusu ve oyuncuları
Giriş Tarihi: 02.01.2026 16:53
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:54
1972 yapımı "Sev Kardeşim", Türk sinemasının unutulmaz romantik komedi klasikleri arasında özel bir yere sahiptir. Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği filmde, başrolleri Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit paylaşırken, izleyiciyi hem güldüren hem de duygulandıran sahnelerle dolu bir hikâye sunuyor. Peki, "Sev Kardeşim" filmi ne anlatıyor ve oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte filmle ilgili detaylar.