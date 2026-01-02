Sev Kardeşim filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Sev Kardeşim konusu ve oyuncuları

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 02.01.2026 16:53 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:54

1972 yapımı "Sev Kardeşim", Türk sinemasının unutulmaz romantik komedi klasikleri arasında özel bir yere sahiptir. Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği filmde, başrolleri Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit paylaşırken, izleyiciyi hem güldüren hem de duygulandıran sahnelerle dolu bir hikâye sunuyor. Peki, "Sev Kardeşim" filmi ne anlatıyor ve oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte filmle ilgili detaylar.

SEV KARDEŞİM FİLMİ KONUSU NE?

Film, iki farklı dünyadan gelen iki gencin aşk hikayesini anlatıyor. Zengin ve eğitimli bir genç adamla, işçi sınıfından gelen bir genç kız arasındaki aşk, ailelerin karşı çıkması ve toplumsal engellerle dolu bir yolda ilerliyor. Bu durum, gençlerin aşklarını yaşamak için verdikleri mücadeleyi ve yaşadıkları zorlukları gözler önüne seriyor.

SEV KARDEŞİM FİLMİ KONUSU NE?

Hülya Koçyiğit - Alev Güler
Tarık Akan - Ferit Çalışkan
Münir Özkul - Mesut Güler
Hulusi Kentmen - Cemal Çalışkan
Adile Naşit - Mesude
Turgut Boralı - Maksut Güler

Necdet Yakın - Alev'in Dayısı
Halit Akçatepe - Ali
Zeki Alasya - Avukat
Nedret Güvenç - Ferit'in Annesi

