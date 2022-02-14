Sevgililer günü (Aziz Valentin Günü) tarihte nasıl, nerede ve ne zaman ortaya çıktı? Sevgililer Günü nedir, 14 Şubat neden kutlanıyor, tarihçesi nedir?

14 Şubat'ın yaklaşmasıyla birlikte Sevgililer günü tarihçesi merak ediliyor. 3. yüzyılda Aziz Valentine'ın gizlice kıydığı nikahlara dayanan Sevgililer Günü'nde çiftler, birbirlerine hediye alarak dünyanın birçok yerinde bu özel günü kutluyor. Peki, Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer günü nereden, nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? Sevgililer günü neden 14 Şubat tarihinde kutlanıyor? İşte tarihçesi ve tüm detaylar...