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Giriş Tarihi: 14.02.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 10:16

Sevgililer günü (Aziz Valentin Günü) tarihte nasıl, nerede ve ne zaman ortaya çıktı? Sevgililer Günü nedir, 14 Şubat neden kutlanıyor, tarihçesi nedir?

Sevgililer günü (Aziz Valentin Günü) nedir, tarihte nasıl, nerede ve ne zaman ortaya çıktı sorusunun yanıtı, bu özel günün kutlandığı 14 Şubat tarihinin yaklaşması ile birlikte merak konusu haline geldi. 14 Şubat öncesi sevgililer birbirlerine gönderecekleri mesajları, alacakları hediyeleri planlarken Sevgililer Günü tarihçesi, arama motorlarının popüler konu başlıkları arasında yerini aldı. İşte Sevgililer Günü (Aziz Valentin Günü) neden 14 Şubat tarihinde kutlanıyor, nasıl, nerede ve ne zaman ortaya çıktı sorularına ilişkin merak edlen detaylar...

Sevgililer günü Aziz Valentin Günü tarihte nasıl, nerede ve ne zaman ortaya çıktı? Sevgililer Günü nedir, 14 Şubat neden kutlanıyor, tarihçesi nedir?

14 Şubat'ın yaklaşmasıyla birlikte Sevgililer günü tarihçesi merak ediliyor. 3. yüzyılda Aziz Valentine'ın gizlice kıydığı nikahlara dayanan Sevgililer Günü'nde çiftler, birbirlerine hediye alarak dünyanın birçok yerinde bu özel günü kutluyor. Peki, Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer günü nereden, nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? Sevgililer günü neden 14 Şubat tarihinde kutlanıyor? İşte tarihçesi ve tüm detaylar...

Sevgililer günü Aziz Valentin Günü tarihte nasıl, nerede ve ne zaman ortaya çıktı? Sevgililer Günü nedir, 14 Şubat neden kutlanıyor, tarihçesi nedir?

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHİ

Şubat ayının aşk ile ilişkilendirilmesi Antik Çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan'da Ocak ayı ile Şubat ortasında kalan zaman Gamelyon olarak adlandırılırdı ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı. Antik Roma'da ise 15 Şubat bereket tanrısı Lupercus'un onuruna Lupercalia olarak kutlanırdı.

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Sevgililer günü Aziz Valentin Günü tarihte nasıl, nerede ve ne zaman ortaya çıktı? Sevgililer Günü nedir, 14 Şubat neden kutlanıyor, tarihçesi nedir?

SEVGİLİLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.

Sevgililer günü Aziz Valentin Günü tarihte nasıl, nerede ve ne zaman ortaya çıktı? Sevgililer Günü nedir, 14 Şubat neden kutlanıyor, tarihçesi nedir?

Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.

Sevgililer günü Aziz Valentin Günü tarihte nasıl, nerede ve ne zaman ortaya çıktı? Sevgililer Günü nedir, 14 Şubat neden kutlanıyor, tarihçesi nedir?

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NE HEDİYE ALINIR?

Sevgililer gününde hediye seçimi hem kadınlar hem de erkekler için oldukça zor bir aşamadır. Bu özel ve anlamlı günde düzgün bir hediye almak isteyen bireyler araştırmalar yaparlar. Kadınlar için parfüm, ayakkabı, şal, çanta vs tarzı hediyeler oldukça uygundur. Erkeklerde ise saat, gömlek, parfüm her zaman alınabilecek klasik hediyelerdir.

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