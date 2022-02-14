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Sevgililer günü (Aziz Valentin Günü) tarihte nasıl, nerede ve ne zaman ortaya çıktı? Sevgililer Günü nedir, 14 Şubat neden kutlanıyor, tarihçesi nedir?
Giriş Tarihi: 14.02.2022 13:50
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
10:16
Sevgililer günü (Aziz Valentin Günü) tarihte nasıl, nerede ve ne zaman ortaya çıktı? Sevgililer Günü nedir, 14 Şubat neden kutlanıyor, tarihçesi nedir?
Sevgililer günü (Aziz Valentin Günü) nedir, tarihte nasıl, nerede ve ne zaman ortaya çıktı sorusunun yanıtı, bu özel günün kutlandığı 14 Şubat tarihinin yaklaşması ile birlikte merak konusu haline geldi. 14 Şubat öncesi sevgililer birbirlerine gönderecekleri mesajları, alacakları hediyeleri planlarken Sevgililer Günü tarihçesi, arama motorlarının popüler konu başlıkları arasında yerini aldı. İşte Sevgililer Günü (Aziz Valentin Günü) neden 14 Şubat tarihinde kutlanıyor, nasıl, nerede ve ne zaman ortaya çıktı sorularına ilişkin merak edlen detaylar...