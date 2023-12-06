Sevgililerden tarihin en büyük rüşvet vurgunu! Noterde 500 milyonluk rüşvet mesaisi

Usulsüz işlemlerin İsmail Vural'ın Avanos Noter Başkatibi olarak çalışmaya başladığı son iki yıldır yapıldığı özellikle de İsmail Vural'ın Avanos Noter Vekili olarak görevlendirildiği Ağustos 2023'ten itibaren usulsüz işlemlerde ciddi artış olduğu tespit edildi. Avanos Noterliği'nin 2021 yılı yevmiye numarasının 8 bin 956, 2022 yılında 11 bin 078, 2023 yılının 11 aylık döneminde ise 12.783'e çıktığı belirlendi.



