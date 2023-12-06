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Sevgililerden tarihin en büyük rüşvet vurgunu! Noterde 500 milyonluk rüşvet mesaisi
Giriş Tarihi: 06.12.2023 10:53
Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
10:55
Sevgililerden tarihin en büyük rüşvet vurgunu! Noterde 500 milyonluk rüşvet mesaisi
Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde Noter vekili İsmail Vural, daha önce İstanbul'da yolsuzluk yaptığı için noterden atılan Mehmet Akıncızade ile sevgilisi Hicran Bilen ile birlikte 225 milyon lira rüşvet karşılığında noterlik sistemine araçların tescil bilgilerini projelerine aykırı değiştirerek devleti 147 milyon zarara uğratarak vurgun yaptı. Nevşehir Polisinin 2 ay süren teknik ve fiziki takibinde sevgili olan Mehmet A. ile Hicran B.'nin mesai bitiminde paralel noter gibi akşam noter vekili ile birlikte Avanos noterini açıp, araçların tescil belgelerini rüşvet karşılığında değiştirdiği ortaya çıktı.