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Haberler Yaşam Sevgililerden tarihin en büyük rüşvet vurgunu! Noterde 500 milyonluk rüşvet mesaisi
Giriş Tarihi: 06.12.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 10:55

Sevgililerden tarihin en büyük rüşvet vurgunu! Noterde 500 milyonluk rüşvet mesaisi

Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde Noter vekili İsmail Vural, daha önce İstanbul'da yolsuzluk yaptığı için noterden atılan Mehmet Akıncızade ile sevgilisi Hicran Bilen ile birlikte 225 milyon lira rüşvet karşılığında noterlik sistemine araçların tescil bilgilerini projelerine aykırı değiştirerek devleti 147 milyon zarara uğratarak vurgun yaptı. Nevşehir Polisinin 2 ay süren teknik ve fiziki takibinde sevgili olan Mehmet A. ile Hicran B.'nin mesai bitiminde paralel noter gibi akşam noter vekili ile birlikte Avanos noterini açıp, araçların tescil belgelerini rüşvet karşılığında değiştirdiği ortaya çıktı.

Halit TURAN
Sevgililerden tarihin en büyük rüşvet vurgunu! Noterde 500 milyonluk rüşvet mesaisi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avanos noterliğinde araçların ilk tescilinde projeye aykırı bilgi girişi yapıldığını öğrenince soruşturma başlattı.

Sevgililerden tarihin en büyük rüşvet vurgunu! Noterde 500 milyonluk rüşvet mesaisi

Yapılan çalışmalarda Avanos Noteri'nin başka bir kente tayin olmasının ardından Noter Vekilliğine eski Noter Başkatibi İsmail Vural'ın görevlendirildiği, Başkatibin daha önce aynı suçtan İstanbul'da soruşturma geçiren eski noter çalışanı ve sigortacılarla rüşvet karşılığında araçların tescil bilgilerini değiştirdiği tespit edildi.

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Sevgililerden tarihin en büyük rüşvet vurgunu! Noterde 500 milyonluk rüşvet mesaisi

Teknik ve fiziki takibe başlayan polis, araçların tescilinde ağırlık, koltuk sayısı, yakıt ve vites sistemi değişikliği, araçları okul servisine dönüştürme gibi araçların tescilinde yapılan işlemlerde usulsüzlükler yapıldığı belirlendi.

Sevgililerden tarihin en büyük rüşvet vurgunu! Noterde 500 milyonluk rüşvet mesaisi

NOTERİN YEVMİYE İŞLEMİ 14 BİNE ULAŞTI

Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen projeli soruşturma dosyasında Avanos Noter Vekili İsmail Vural tarafından hiçbir proje, araç muayenesi yapılmadan araçlara rüşvet karşılığında usulsüz işlem yapılarak ruhsat düzenlediği, usulsüz işleme karşı rüşvetin doğrudan ya da İstanbul ve Adana'daki sigortacılar aracılığı ile Başkâtibe banka hesabından ya da elden gönderildiği tespit edildi.

Sevgililerden tarihin en büyük rüşvet vurgunu! Noterde 500 milyonluk rüşvet mesaisi

Usulsüz işlemlerin İsmail Vural'ın Avanos Noter Başkatibi olarak çalışmaya başladığı son iki yıldır yapıldığı özellikle de İsmail Vural'ın Avanos Noter Vekili olarak görevlendirildiği Ağustos 2023'ten itibaren usulsüz işlemlerde ciddi artış olduğu tespit edildi. Avanos Noterliği'nin 2021 yılı yevmiye numarasının 8 bin 956, 2022 yılında 11 bin 078, 2023 yılının 11 aylık döneminde ise 12.783'e çıktığı belirlendi.

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