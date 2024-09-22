Sevgililerin WhatsApp’taki hediye kavgasında inanılmaz mesajlar: Fuhuş, epilasyon cihazı ve...

Başvuruda ayrıca sevgililerin birbirlerine aldığı hediyelerin bağış statüsünde sayılacağının tüm Yargıtay kararları ile sabit olduğu da vurgulandı. G.T. bu süreçte, Kayseri'den Ankara'ya oturduğu siteye taşındığını ve kendisini sürekli takip edip, rahatsız ettiğini ileri sürdüğü M.S. hakkında aile mahkemesine de başvurarak 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.