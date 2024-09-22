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Giriş Tarihi: 22.09.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 12:52

Sevgililerin WhatsApp'taki hediye kavgasında inanılmaz mesajlar: Fuhuş, epilasyon cihazı ve...

Akılalmaz olay Ankara'da meydana geldi. 28 yaşındaki G.T. isimli kadın, 3 ay birlikte olduğu eski sevgilisi M.S.'nin (36) kendisine aldığı hediyelerin toplam ücreti olan 140 bin lirayı icra yoluyla alması üzerine, haksız icra takibi yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye gitti. G.T., bu süreçte ısrarla kendisini takip edip, tehdit ettiğini ileri sürdüğü M.S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. M.S. de eski sevgilisi hakkında kendisini evlenme vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. İşte haberin detayları…

DHA
Sevgililerin WhatsApp’taki hediye kavgasında inanılmaz mesajlar: Fuhuş, epilasyon cihazı ve...

Sevgililerin hediye kavgası herkesi şoke etti… Ankara'da e-ticaret işiyle uğraşan G.T. ile Kayseri'de yaşayan M.S., geçen yıl aralık ayında internet üzerinden tanışarak sevgili oldu. M.S., ilişkileri süresince G.T.'nin evine yemek ve içeceklerin yanı sıra cep telefonu, saat, epilasyon cihazı, gözlük gibi pahalı hediyeler ve banka hesabına da para gönderdi.

Sevgililerin WhatsApp’taki hediye kavgasında inanılmaz mesajlar: Fuhuş, epilasyon cihazı ve...

140 BİN LİRA M.S.'YE ÖDENDİ
G.T., 3 ay sonra M.S.'den ayrıldı. M.S., barışma teklifine olumsuz cevap veren eski sevgilisine Kayseri İcra Dairesi aracılığıyla, hediyelerin toplam ücreti olan 130 bin lirayı geri ödemesi için ödeme emri gönderdi. Taşındığı için ödeme emri eline ulaşmayan ve itiraz edemeyen G.T.'nin, icra takibi sonucu avukatlık ücreti dahil banka haczi ile hesabındaki 140 bin lira tedbirle çekilerek, M.S.'ye ödendi.

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Sevgililerin WhatsApp’taki hediye kavgasında inanılmaz mesajlar: Fuhuş, epilasyon cihazı ve...

G.T., haksız icra takibi yapıldığı gerekçesiyle paranın iadesi için avukatı aracılığıyla Kayseri Nöbetçi Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Avukat başvuruda M.S.'nin ilişki boyuncu müvekkilinin talebi olmamasına rağmen kendisine sürpriz yaparak hediyeler gönderdiğini, hiçbir şekilde borç olarak vermediğini, icra tarafından gönderilen ödeme emrine elinde olmayan nedenlerle süresinde itiraz edemediği için dava açma zorunluluğu doğduğunu belirtti.

Sevgililerin WhatsApp’taki hediye kavgasında inanılmaz mesajlar: Fuhuş, epilasyon cihazı ve...

Başvuruda ayrıca sevgililerin birbirlerine aldığı hediyelerin bağış statüsünde sayılacağının tüm Yargıtay kararları ile sabit olduğu da vurgulandı. G.T. bu süreçte, Kayseri'den Ankara'ya oturduğu siteye taşındığını ve kendisini sürekli takip edip, rahatsız ettiğini ileri sürdüğü M.S. hakkında aile mahkemesine de başvurarak 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Sevgililerin WhatsApp’taki hediye kavgasında inanılmaz mesajlar: Fuhuş, epilasyon cihazı ve...

'EVLENME VAADİYLE DOLANDIRDI'
M.S. ise G.T. hakkında, kendisini evlenme vaadiyle dolandırdığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde M.S., G.T.'nin evlenme vaadinde bulunduğunu, her fırsatta aşık olduğunu dile getirip güven tazelediğini, kendisinin de bundan etkilendiğini belirtti. M.S., avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde G.T. hakkında ayrıca hakaret, tehdit, iftira ve fuhuş iddialarında da bulundu.

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