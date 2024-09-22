Giriş Tarihi: 22.09.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
12:52
Sevgililerin WhatsApp'taki hediye kavgasında inanılmaz mesajlar: Fuhuş, epilasyon cihazı ve...
Akılalmaz olay Ankara'da meydana geldi. 28 yaşındaki G.T. isimli kadın, 3 ay birlikte olduğu eski sevgilisi M.S.'nin (36) kendisine aldığı hediyelerin toplam ücreti olan 140 bin lirayı icra yoluyla alması üzerine, haksız icra takibi yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye gitti. G.T., bu süreçte ısrarla kendisini takip edip, tehdit ettiğini ileri sürdüğü M.S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. M.S. de eski sevgilisi hakkında kendisini evlenme vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. İşte haberin detayları…