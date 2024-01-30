Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sevgilisi Oğuzhan Emeç trafik kazasında ölmüştü! Rahel Pekcan ilk kez konuştu: Son anında yanındaydım!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 17:16 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 17:16

Sevgilisi Oğuzhan Emeç trafik kazasında ölmüştü! Rahel Pekcan ilk kez konuştu: Son anında yanındaydım!

İstanbul'da üniversite öğrencisi Oğuzhan Emeç, yılbaşı gecesi motosikletiyle kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Emeç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Rahel Pekcan, sevgilisi Oğuzhan Emeç'i gözyaşlarıyla uğurladı. Kazadan günler sonra açıklama yapan Rahel Pekcan, gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı: Son anında yanındaydım…

Sevgilisi Oğuzhan Emeç trafik kazasında ölmüştü! Rahel Pekcan ilk kez konuştu: Son anında yanındaydım!

Feci kaza, yılbaşı gecesi İstanbul Beykoz'da yaşanmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencisi Oğuzhan Emeç motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki elektrik panosuna çarpmıştı.

Sevgilisi Oğuzhan Emeç trafik kazasında ölmüştü! Rahel Pekcan ilk kez konuştu: Son anında yanındaydım!

Çarpmanın etkisi ile motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken, Oğuzhan Emeç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emeç, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sevgilisi Oğuzhan Emeç trafik kazasında ölmüştü! Rahel Pekcan ilk kez konuştu: Son anında yanındaydım!

Oğuzhan Emeç'in sevgilisi Rahel Pekcan, kazadan günler sonra ilk kez açıklama yaptı.

Sevgilisi Oğuzhan Emeç trafik kazasında ölmüştü! Rahel Pekcan ilk kez konuştu: Son anında yanındaydım!

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, bir ay boyunca Oğuzhan'ın evinde kaldığını, ailesinden ve arkadaşlarından büyük destek gördüğünü anlattı.

Sevgilisi Oğuzhan Emeç trafik kazasında ölmüştü! Rahel Pekcan ilk kez konuştu: Son anında yanındaydım!

"BANA ÇOK GÜZEL 4 SENE YAŞATTI..."

"Oğuzhan hep benim hayatıma devam etmemi isterdi. Ben de öyle yapacağım" diyen Rahel Pekcan "Bu acı çok garip bir şey. Gülüyorsunuz güldüğünüz için kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Oğuzhan'ın adını en güzel şekilde yaşatmak istiyorum. Bana hayatımda yaşatabileceği en güzel 4 seneyi yaşattı. Bana verdiği tüm tavsiyeleri görevim haline getireceğim" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA