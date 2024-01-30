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Sevgilisi Oğuzhan Emeç trafik kazasında ölmüştü! Rahel Pekcan ilk kez konuştu: Son anında yanındaydım!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
17:16
Sevgilisi Oğuzhan Emeç trafik kazasında ölmüştü! Rahel Pekcan ilk kez konuştu: Son anında yanındaydım!
İstanbul'da üniversite öğrencisi Oğuzhan Emeç, yılbaşı gecesi motosikletiyle kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Emeç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Rahel Pekcan, sevgilisi Oğuzhan Emeç'i gözyaşlarıyla uğurladı. Kazadan günler sonra açıklama yapan Rahel Pekcan, gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı: Son anında yanındaydım…