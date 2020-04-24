Corona virüsü salgınının yayılımını önlemek amacı ile ülkemizde iller arası yolculuğun özel araçla da dahil olmak üzere kısıtlanmasının ardından vatandaşlar "Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kaç günde çıkar?" gibi birçok sorunun yanıt aramaya başladı. Bir süredir devam eden bu kısıtlama süresince yayınlanan genelgeye göre; bazı geçerli mazeret bildiren ve uygun görülen vatandaşlar e devlet, valilik veya kaymakamlıklardan alacakları yol izin belgesi ile iller arası seyahat yapabilecek. Bunun dışında ise İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içerisinden çıkma yasağı bir süre daha devam edecek. Buna göre; Şehirler arası yollar ne zaman açılacak, Seyahat izin belgesi e devlet ile nasıl ve nereden yapılır? 2020 Seyahat ve yol izin belgesi kimlere verilir, nasıl alınır? İşte konuya dair merak edilen tüm detayları derlediğimiz haberimiz…