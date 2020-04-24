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nasıl alınır ve kimlere verilir? E devlet Seyahat başvuru ekranı: 2020 nasıl alınır?

Corona virüsü salgınının yayılımını önlemek amacı ile ülkemizde iller arası yolculuğun özel araçla da dahil olmak üzere kısıtlanmasının ardından vatandaşlar " başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kaç günde çıkar?" gibi birçok sorunun yanıt aramaya başladı. Bir süredir devam eden bu kısıtlama süresince yayınlanan genelgeye göre; bazı geçerli mazeret bildiren ve uygun görülen vatandaşlar e devlet, valilik veya kaymakamlıklardan alacakları ile iller arası seyahat yapabilecek. Bunun dışında ise İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içerisinden çıkma yasağı bir süre daha devam edecek. Buna göre; Şehirler arası yollar ne zaman açılacak, Seyahat izin belgesi e devlet ile nasıl ve nereden yapılır? 2020 Seyahat ve yol izin belgesi kimlere verilir, nasıl alınır? İşte konuya dair merak edilen tüm detayları derlediğimiz haberimiz…

Giriş Tarihi: 24.04.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 10:35
Seyahat izin belgesi başvuru ekranı: E devlet ile Seyahat izin belgesi yol izin belgesi nereden ve nasıl alınır, kaç günde çıkar?

Seyahat izin belgesi başvuru ekranı: E devlet ile Seyahat izin belgesi (yol izin belgesi) nereden ve nasıl alınır, kaç günde çıkar?

Şehirler arası yollar ne zaman açılacak, nasıl alınır? Sorusu vatandaşların son günlerde araştırdığı konular arasında yer alırken her gün binlerce insan valilik ve kaymakamlık binaları önünde sıra olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede kısıtlamanın 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları bölgelerini kapsadığını duyurmuştu. Bazı önemli mazeret sahibi kişiler ise e devlet sistemi üzerinden gerekli izin belgesinin başvurusuna bulunabilecekken aynı zamanda valilik veya kaymakamlıklara başvurarak sayesinde şehirler arası geçiş sağlayabilecek. Aynı zamanda gelen son dakika haberi ile bu kısıtlamaya dair sürenin uzatıldığı da duyurulmuştu. Buna göre; E devlet ile yol izin belgesi (Seyahat izin belgesi) nereden ve nasıl alınır? İl dışına çıkması gereken vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, kaç günde çıkar, kimlere verilir? İşte konuya dair merak edilenler ve Seyahat izin belgesi ile ilgili tüm detaylar…

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR? ŞEHİR DIŞINA ÇIKMA İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Valiliklere gönderilen genelgeler ile bazı yolcular - Birinci dereceden yakını olan kişinin vefatı veya ağır hastalığı olan, son on beş gün içerisinde gelen kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar - valiliklerden alacakları onay sonrasında şehirler arası yolculuk yapabilecek. Peki, Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı, seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, belge ne zaman çıkar? İşte konuya ilişkin yapılan açıklamalar…

ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

Ülkemizdeki salgın nedeniyle alınan tedbirlerin başında şehir dışına çıkış kısıtlaması gelirken bazı koşullar dışında Zonguldak da dahil olmak üzere 30 büyükşehirde ise şehirlere giriş ve çıkışlar 4 Nisan saat 00:00 itibariyle özel araçla çıkışlara dahil olmak üzere yasaklandı.

İşte diğer detaylar…

Seyahat izin belgesi başvuru ekranı: E devlet ile Seyahat izin belgesi yol izin belgesi nereden ve nasıl alınır, kaç günde çıkar?

Seyahat izin belgesi başvuru ekranı: E devlet ile Seyahat izin belgesi (yol izin belgesi) nereden ve nasıl alınır, kaç günde çıkar?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. başvuruları üzerinden yapılabilecek.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? | Video

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Seyahat izin belgesi başvuru ekranı: E devlet ile Seyahat izin belgesi yol izin belgesi nereden ve nasıl alınır, kaç günde çıkar?

Seyahat izin belgesi başvuru ekranı: E devlet ile Seyahat izin belgesi (yol izin belgesi) nereden ve nasıl alınır, kaç günde çıkar?

E-devlet ekranından almak için öncelikle TC kimlik no ve e devlet şifresi ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e Başvuru" kısmına giriliyor. Seçenekler arasından "Seyahat İzin İşlemleri" seçilerek form doldurulma işlemi gerçekleştiriliyor.

Seyahat izin belgesi başvuru ekranı: E devlet ile Seyahat izin belgesi yol izin belgesi nereden ve nasıl alınır, kaç günde çıkar?

Seyahat izin belgesi başvuru ekranı: E devlet ile Seyahat izin belgesi (yol izin belgesi) nereden ve nasıl alınır, kaç günde çıkar?

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

Şehirler arası yolculuklarda özel araç kullanan kişiler diğer tüm araçlarda olduğu gibi şehre giriş ve çıkışlarında denetime tabi tutulacak. da dahil olmak üzere 30 büyükşehirde ise şehirlere giriş ve çıkışlar 4 Nisan saat 00:00 itibariyle yasaklandı.

Seyahat izin belgesi başvuru ekranı: E devlet ile Seyahat izin belgesi yol izin belgesi nereden ve nasıl alınır, kaç günde çıkar?

Seyahat izin belgesi başvuru ekranı: E devlet ile Seyahat izin belgesi (yol izin belgesi) nereden ve nasıl alınır, kaç günde çıkar?

Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için;

1- Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır.
2- Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır.

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