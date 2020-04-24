Seyahat izin belgesi başvuru ekranı: E devlet ile Seyahat izin belgesi (yol izin belgesi) nereden ve nasıl alınır, kaç günde çıkar?

Şehirler arası yollar ne zaman açılacak, Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Sorusu vatandaşların son günlerde araştırdığı konular arasında yer alırken her gün binlerce insan valilik ve kaymakamlık binaları önünde sıra olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede kısıtlamanın 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları bölgelerini kapsadığını duyurmuştu. Bazı önemli mazeret sahibi kişiler ise e devlet sistemi üzerinden gerekli izin belgesinin başvurusuna bulunabilecekken aynı zamanda valilik veya kaymakamlıklara başvurarak yol izin belgesi sayesinde şehirler arası geçiş sağlayabilecek. Aynı zamanda gelen son dakika haberi ile bu kısıtlamaya dair sürenin uzatıldığı da duyurulmuştu. Buna göre; E devlet ile yol izin belgesi (Seyahat izin belgesi) nereden ve nasıl alınır? İl dışına çıkması gereken vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, şehir dışına çıkma izni kaç günde çıkar, kimlere verilir? İşte konuya dair merak edilenler ve Seyahat izin belgesi ile ilgili tüm detaylar…

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR? ŞEHİR DIŞINA ÇIKMA İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Valiliklere gönderilen genelgeler ile bazı yolcular - Birinci dereceden yakını olan kişinin vefatı veya ağır hastalığı olan, son on beş gün içerisinde gelen kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar - valiliklerden alacakları onay sonrasında şehirler arası yolculuk yapabilecek. Peki, Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı, seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, belge ne zaman çıkar? İşte konuya ilişkin yapılan açıklamalar…

ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

Ülkemizdeki salgın nedeniyle alınan tedbirlerin başında şehir dışına çıkış kısıtlaması gelirken bazı koşullar dışında Zonguldak da dahil olmak üzere 30 büyükşehirde ise şehirlere giriş ve çıkışlar 4 Nisan saat 00:00 itibariyle özel araçla çıkışlara dahil olmak üzere yasaklandı.

İşte diğer detaylar…